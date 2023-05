“Busca fama”: Mar Tarrés la quiso escrachar pero Pampita se le plantó

Muchos conocieron a Mar Tarrés gracias a su paso por “La Academia de ShowMatch”, en donde protagonizó más de un escándalo. Sin embargo, la cordobesa parecía mantener un buen vínculo con Pampita, por entonces jurado del reality conducido por Marce, y quien en más de una oportunidad la aconsejó para que pueda dar mejores performances. La cuestión es que ayer todo explotó por los aires entre las dos que se cruzaron feo vía redes sociales.

Mar Tarrés, que además de influencer, empresaria de modas y modelo es una confesa amante y proteccionista de animales, le pidió ayuda a Pampita: “Caro, podés firmar nada más por un hospital público veterinario”, le escribió, vía mensaje privado de Instagram. Y la modelo, le respondió: “Hola, Mar. No puedo. Beso!”.

Ante su negativa, en la que Ardohain no explicó los motivos de su rechazo a la petición (aunque tampoco tenía obligación de hacerlo), Tarrés hizo lo que mejor le sale: conventillo. En su cuenta de Instagram, publicó el chat privado entre ella y la modelo y realizó un descargo que generó polémica.

“Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos depende de nosotros. No sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle”, comenzó su descargo la cordobesa.

Y siguió: “Hoy no solo Pampita me dijo que no y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo, o tiene contratos laborales que se lo impiden, pero ¿Qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir?”.

Y para el final, remató: “Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía, porque si yo viera a un niño en la calle sufriendo no dudaría en ayudarlo. Somos la peor especie”.

Enterada de la situación, Pampita no se anduvo con vueltas y le dejó un comentario muy picante en ese posteo: “Sos una busca fama. Sino no se entiende. Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota, que seguro te sale bien. Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí”, lamentó la también empresaria y conductora de tevé.

Y sumó: “Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien. Yo me llevo una sorpresa. Solo alguien muy mala persona pública una conversación privada para hacerle mal a otro”.

Ese fue el primer round porque Tarrés volvió a la carga al compartir una nota periodística que se hizo eco del escándalo. “Es que no firmar también es una manera de permitir que siga existiendo el maltrato y el abandono animal, es seguir mirando al costado y no ayudar a que esto se termine. Si no te caigo bien yo y por eso no firmas , no es para mi , es para ellos, los animales que sufren. No se trata de que si no te cae bien quien emprende la campaña no firmas”, fustigó la proteccionista.

Y Pampita no se quedó callada: “Ahí tenés tus notas en los portales todas a costa mía! Te salió bien la estrategia! No ando poniendo mi firma en ninguna causa que no está bajo mi cuidado y transparencia. Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginas de muchas otras maneras! Que ingenua yo en haberte contestado!”.

Ardohain volvió a lamentarse de su amabilidad para responderle: “Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen… pero como no la conocías? Parece que te manejas así bastante seguido! Que miedo poner una firma en un proyecto de alguien que si no haces lo que ella quiere se maneja así! No se quien se va a animar a hacer algo con vos, con lo agresiva que sos! ¡Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer! Ojalá a esos animales los cuide alguien con un buen corazón y no vos!”.