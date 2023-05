El alumbrado público, foco de crecientes quejas vecinales en dos barrios

Vecinos del casco urbano y de City Bell plantearon serios problemas con el alumbrado público. En 25 entre 58 y 59 hay dos columnas que no funcionan. En la jornada del lunes repararon una luminaria y los frentistas le pidieron que reparen la otra, pero no tuvieron respuesta. “Los operarios dijeron ya lo arreglamos, se fueron y no aparecieron más”. En tanto, en 24 entre 466 y 467, a la altura del 611, reiteraron los pedidos a la Comuna para que reparen el alumbrado.