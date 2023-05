Lo que faltaba: ahora una banda de “pibes chorros”

Una bandita de “pibes chorros” parecía tener marcada a una verdulería que está en las afueras del barrio Norte de La Plata.

Su propio dueño así se lo hizo saber ayer a este diario. Y explicó el motivo: “Ya hace un par de domingos, estos pibes también merodearon por acá y miraron para adentro, como esperando el momento para entrar”.

“Si no lo hicieron -conjeturó- fue porque se ve que se cansaron de aguardar a que se fueran los clientes que había en el local. Entonces, se retiraron”, explicó el comerciante.

Claro que la decisión estaba tomada y un contratiempo, para los delincuentes, no es más que eso, ya que volvieron a la carga sobre el final de la tarde del lunes.

El damnificado del asalto es Agustín Reyes (25), propietario de la verdulería “Manarola”, situada en 13 entre 33 y 34.

Sobre cómo se originó este episodio de inseguridad, relató que “fue a las 19.40 (del lunes), en momentos en que yo estaba tomando la merienda en el mostrador”.

Sin embargo, esta patota de ladrones se encargó no sólo de interrumpir la colación, sino también de transformarla en un fuerte disgusto.

Agustín reveló de qué manera lo hicieron: “Estos seis chicos, que deben tener entre 15 y 17 años, entraron al negocio y caminaron para el fondo, donde tengo el mostrador para cobrarle a los clientes”.

“Antes de asaltarme, me dieron charla. Hasta que uno de ellos agarró el cuchillo que estaba usando en la merienda y me amenazó, mientras me ordenaba además que me tirara al piso detrás del mostrador”.

En esos inciertos instantes, el joven comerciante se percató de que parte de esta banda “se colgó del mostrador hasta llegar a abrir la caja registradora”.

Reveló que “ahí había entre 30.000 y 40.000 pesos, que por supuesto se los llevaron”, expresó con gesto de resignación.

Claro que no se conformaron con esa cantidad de dinero en efectivo y exigieron más.

“Me costó, pero al final lograron entender que era la única plata que tenía en el negocio”, agregó.

Ante esa circunstancia, igualmente los menores procuraron apoderarse de otras pertenencias del comerciante.

En tal sentido, este último puntualizó que “también me sustrajeron una mochila y la billetera, donde guardaba documentación personal”.

“SE QUEDARON DOS MINUTOS”

Agustín estimó que la banda permaneció en su verdulería “apenas 2 minutos” y mientras en el salón no había clientes.

“Justamente, antes de entrar, estuvieron esperando a que se fuera una persona que vino a comprar”, acotó.

Pese al botín con el que escaparon los adolescentes, a modo de consuelo mencionó que “todavía pudo ser peor”.

Especificó al respecto que “por suerte, no vieron ni mi notebook ni mi teléfono celular, que pude alcanzar a esconder debajo del mostrador”.

Asimismo, Agustín refirió que una vez que sus asaltaron salieron a la calle, pudo observar que “se fueron en varias bicicletas, con las que habían llegado”.

Por otra parte, citó que “andan robando bastante por la zona” y hasta consignó que algunos de esos hechos se dieron “después de romper los blíndex de los negocios”.

Del caso, trascendió, ya tomó nota personal de la comisaría segunda.