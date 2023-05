Terror en Villa Elvira: le martillaron un arma a un comerciante

En un sector de Villa Elvira, como en tantísimos otros de la Ciudad, la inseguridad se hace sentir con bastante frecuencia. Y ayer, no fue la excepción.

A sabiendas de la situación, el propietario del comercio mayorista y minorista de venta de alimentos para mascotas “Mundo Animal”, que funciona en 80 entre 4 y 5, acostumbra a atender -inclusive en horarios diurnos- con la puerta de ingreso cerrada con llave.

Sin embargo, ayer al mediodía un descuido derivó en un dramático asalto para él y una empleada.

“PREGUNTÓ PRECIOS DE ALIMENTOS”

Al respecto, el titular de ese local, Pablo (50), le contó por la tarde a EL DIA los detalles relacionados al pésimo momento que debió afrontar junto a una vendedora.

“Fue a las 12.15. Estábamos adentro del negocio y el delincuente se acercó al portón de entrada, pasó una mano para adentro y logró abrirlo, pese a que estaba cerrado con llave”, reveló.

Instantes después, según contó, la empleada le preguntó al joven -de quien se estimó que tiene entre 20 y 25 años- “qué necesitaba”.

El ladrón recurrió entonces a una farsa: “Se mostró interesado en comprar alimento balanceado para el perro y consultó algunos precios”, señaló el comerciante.

La puesta en escena del asaltante duró un suspiro, ya que en menos de un minuto sacó a relucir un arma de fuego y, apuntándole a la chica, la obligó a ir hasta la oficina en la cual se encontraba el responsable del comercio. A esa altura, totalmente desprevenido.

“Me apoyó el arma de fuego en la cabeza y me exigió que le entregara todo el dinero que había, por lo que le di 50.000 pesos. También se llevó dos teléfonos celulares y la llave de mi camioneta Renault Kangoo”, detalló el damnificado.

Vale señalar que una fuente policial ligada a la investigación de este caso, aseguró a este diario que el ladrón también “se llevó aproximadamente 18.000 pesos que había de la recaudación”.

En otro tramo del diálogo con el comerciante, se supo de un instante cargado de angustia e incertidumbre. Fue cuando “me martilló el arma cuando me la colocó en la cabeza”, contó Pablo.

“Me dijo ‘te quemo’, mientras me ordenaba que le entregara todo el dinero que había”

Ni él ni nadie más que el delincuente saben si el arma estaba cargada o no.

Asimismo, Pablo indicó que tampoco la trabajadora se salvó del ambicioso ladrón.

En tal sentido, el dueño de la forrajería informó que el asaltante “le robó la notebook a mi empleada, que la había traído para estudiar un rato”.

“DALE O TE MATO”

A modo de amarga confesión, Pablo después resalto que “fueron 10 minutos bravos”, los que transcurrieron con el delincuente teniendo la situación allí bajo su control.

Sobre el particular, recordó: “No sólo me martilló con el arma en la cabeza, sino que me dirigió frases como `te quemo´ ó `dale o te mato´ mientras me ordenaba que le entregara todo el dinero que había”.

De todas maneras, rescató que, más allá de esas terribles frases de amedrentamiento, “no nos ató ni nos golpeó”.

“LA OTRA VEZ FUE POR LOS TECHOS”

Durante la charla con este diario, el comerciante dio a conocer también que el de ayer no fue el único hecho delictivo que debió lamentar en su forrajería.

“Hace dos años, también sufrí acá un robo, pero la otra vez fue cuando el negocio se encontraba cerrado y consiguieron igual meterse escalando los techos, hasta bajar en mi local, violentar una de las aberturas y meterse a robar”, consignó.

Consultado sobre el saldo de aquél escruche, se limitó a informar que “solamente se llevaron el dinero en cambio que había dentro de la caja registradora”.

Al preguntársele si el atraco en su forrajería se había tratado de un caso de inseguridad aislado, Pablo dejó en claro que no fue así.

“Lamentablemente, el barrio hace al menos dos años que viene inseguro. Y esta vez volvió a tocarme a mi”, expresó con gesto que denotaba bronca e impotencia.

Cabe mencionar que luego del asalto de ayer en ese negocio, personal policial de esa jurisdicción se presentó en el lugar con móviles y efectivos.

Pero el amplio rastrillaje que se desplegó por las cercanías, no alcanzó para darle alcance y atrapar al delincuente.

Los pesquisas están convencidos de que no podría haber llegado muy lejos de no ser que, según se sospecha, habría actuado con al menos un cómplice que lo estaría esperando en algún vehículo a pocos metros de donde consumó el ilícito.

Ahora la Policía aguarda el resultado de las diligencias que se pusieron en marcha, como el análisis de las imágenes de una cámara de seguridad, en busca de su identificación.

TAMBIÉN ROBARON EN EL CENTRO

Por otra parte, en el marco de una serie de escruches que se registre en la Ciudad, a temprana hora de la mañana de ayer se produjo otro hecho y a pocos metros de Plaza Moreno.

Voceros policiales dejaron trascender al respecto que, alrededor de las 7 de la mañana, un empleado del negocio “Nonstop”, ubicado en 50 entre 11 y 12, al llegar al lugar se enfrentó con una desagradable sorpresa.

Se informó, en tal sentido, que “la persiana del comercio se hallaba doblada y levantada”, motivo por el cual, consciente de que habían entrado a robar durante la madrugada, decidió llamar por teléfono al propietario para comunicarle la novedad.

Los mismos informantes reflejaron que el damnificado revisó sus cámaras de seguridad y que las imágenes ya están en poder de personal de la comisaría primera.

Dentro del negocio habían dejado unos 7.000 pesos, que desaparecieron con el ladrón y sus eventuales cómplices, cuyo paradero se ignora.

Por el caso, tomó conocimiento la UFI Nº 9 de Autores Ignorados del Departamento Judicial local.