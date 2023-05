Universitarios denuncian que el Bosque es una “zona liberada”

Estudiantes que cursan en Humanidades y Psicología no caminan en soledad por esa zona / G.Calvelo

La sumatoria de casos de inseguridad que se registran en la zona del Bosque por la que circulan los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) generan preocupación en la comunidad educativa, donde la sensación es que las calles que unen el polo universitario de la zona de 122 con el Centro de la Ciudad es una zona liberada.

“Hace un tiempo que no voy más caminando a la facultad después de las 17.30 porque en el Bosque hay poca iluminación y además hace unos años tuve un episodio en esa zona, donde una persona que iba en auto me chistó y se estaba masturbando. Me tomo el micro de ramal universitario que te deja dentro del predio para evitar pasar cualquier hecho de inseguridad”, comentó María, estudiante del profesorado en Sociología de la facultad de Humanidades.

La joven agregó que “igualmente, se sabe que durante el resto el día también suceden hechos de inseguridad. A algunos compañeros les han robado el teléfono o los amenazaron con armas blancas durante otros horarios. Trato de ir y venir con todos cuando empiezan y terminan las cursadas, como aconsejó la misma Universidad el año pasado. Ya casi nadie anda solo por esa zona”, destacó.

En la misma línea, Mateo Fontán, alumno de la carrera de psicología contó que se organizan con “compañeros de cursada para encontrarnos en alguna esquina con más circulación de personas para no ir hasta la facultad solos porque se pone tensa la zona de la 52 entre calle 1 y la avenida 122”.

“Los guardias de la UNLP suelen caminar por calle 50 y se paran en la esquina de 52 y 122 del lado del Bosque para poder tener mejor visión para el lado de la 52. Es complejo el tema porque ellos no son policías”, agregó Fontán.

Hace unas semanas, cuando se produjo un robo de cales de electricidad que dejó sin luz un amplio tramo de la avenida 60 a la altura de las facultades de Medicina, Veterinaria y Ciencias Agrarias, “varios alumnos les pedían a sus familiares que los llevaran en auto o se juntaban entre cuatro para tomarse un taxi o remís porque tenían miedo de bajarse del micro o ir caminando a oscuras”, recordó el joven.

En este grave contexto, autoridades de la UNLP y de la Policía Bonaerense mantuvieron una reunión para avanzar en forma conjunta en tareas de prevención del delito, con el objetivo de garantizar más y mejor seguridad para toda la comunidad universitaria.

Durante la reunión se enfatizó en el refuerzo de la seguridad en tres sectores clave: en la calle 47 entre avenida 1 y 117; en el corredor de calle 50 que une la avenida 1 con la 122; y en la avenida 60, también entre 1 y 122.

“Queremos garantizar la tranquilidad de nuestra comunidad universitaria que a diario recorre las diferentes facultades y dependencias que integran la casa de estudios platense. Si bien la presencia del personal de Guardia Edilicia de la UNLP es permanente, necesitamos la apoyatura de la fuerza policial”, subrayaron desde la UNLP.

Del encuentro participaron el vicepresidente de la UNLP, Fernando Tauber, y el subjefe de la Policía bonaerense, Jorge Figini, además de Leonardo Cuello, director de Política y Estrategia de Prevención Universitaria.