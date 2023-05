Siguen los ataques a piedrazos en la Autopista: a un micro le destrozaron el parabrisas

Los ataques en la Autopista La Plata-Buenos Aires parecen no tener freno. Esta modalidad que apunta a robar a automovilistas y pasajeros de micros se repite cada vez más seguido y quienes utilizan esa vía ya no saben qué hacer frente a una problemática que no tiene solución en el corto plazo.

Anoche se registró un nuevo caso y de milagro no terminó en tragedia. Según relató a EL DIA una de las damnificadas, a un micro le destrozaron el parabrisas y se vivieron momentos de extrema tensión.

Florencia se comunicó con este diario para expresar su preocupación ante la situación y además de enviar fotos para mostrar cómo había quedado la unidad, dijo que "anoche en la Autopista uno de los ómnibus padeció este ataque".

Según expresó, "viajo todos los días a capital por la tarde" y en ese sentido sostuvo que "es terrible lo que está pasando". Allí dio cuenta de otros ataques y que la situación "no da para más". Lo cierto es que arriba de ese colectivo se vivió una pesadilla ya que primero se escuchó el fuerte estruendo del elemento contundente que se estrelló con el vidrio, por el que el chofer no frenó debido a que ya están advertidos del modus operandi, y más tarde la incertidumbre de quienes viajaban ante el angustiante episodio.

Tanto los usuarios de transporte público como automovilistas particulares vienen siendo víctimas de este tipo de ataques desde hace un largo tiempo. Todos apuntan a los asentamientos que se encuentran llegando a nuestra ciudad, desde donde aprovechan para tirar piedras con la intención de que el conductor detenga su marcha y ahí sí, robar todo lo que esté a su alcance.