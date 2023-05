Pánico y tensión a bordo de un micro agredido a piedrazos en la Autopista

Los ataques en la Autopista La Plata - Buenos Aires parecen no tener freno. Esta modalidad que apunta a robar a automovilistas y pasajeros de micros, se repite cada vez más seguido y quienes utilizan esa vía ya no saben qué hacer frente a una problemática que no tiene solución en el corto plazo. En este contexto, durante las últimas horas se registró un nuevo caso y de milagro no terminó en tragedia.

Según relató a EL DIA una de las damnificadas, a un micro le destrozaron el parabrisas y se vivieron momentos de extrema tensión. El dramático episodio tuvo lugar a la altura del Parque Pereyra Iraola, cuando el transporte se dirigía a La Plata.

En contacto con este medio, Florencia, pasajera y testigo del violento hecho, relató y expresó su preocupación ante la situación. “Era de noche en la Autopista cuando el ómnibus padeció este ataque”. Según contó, es una frecuente usuaria de los micros que tienen como destino Capital. “Viajo todos los días a Buenos Aires por la tarde”, y en ese sentido sostuvo que “es terrible lo que está pasando”. En su testimonio dio cuenta de otros ataques y que la situación “no da para más”.

Lo cierto es que arriba de ese colectivo se vivió una “pesadilla” ya que primero se escuchó el fuerte estruendo del elemento contundente que se estrelló con el vidrio de la parte delantera, por el que el chofer no frenó debido a que ya están advertidos del modus operandi de los delincuentes, y más tarde la incertidumbre de quienes viajaban ante el angustiante episodio. Tanto los usuarios de transporte público como automovilistas particulares vienen siendo víctimas de este tipo de ataques desde hace un largo tiempo.

En base a lo revelado a este diario, fuentes policiales indicaron que durante la jornada de ayer cuatro menores de edad fueron demorados, luego de ser vistos e identificados -por las cámaras de seguridad de la zona- arrojando piedras al borde de la Autopista.

zona franca para “tira piedras”

Tal como informó este diario en sus ediciones anteriores, unas veinte denuncias sobre ataques a piedrazos a automóviles en la zona platense de la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires fueron presentadas ante las autoridades policiales apostadas en el lugar, que se mostraron desbordadas por la sucesión de agresiones realizadas desde los costados de la autovía .

“Intentan romper los vidrios para que detengamos y después nos roban”, había sido el testimonio de una de las víctimas que padeció ese ataque. En este contexto, automovilistas temen por la reaparición de los “tira piedras” y por las consecuencias de esas acciones.