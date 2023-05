Alina Moine blanqueó que está de novia, pero no con Gallardo

Alina Moine fue vinculada sentimentalmente, durante los últimos dos años, con Marcelo Gallardo: la relación con el entrenador, de la que recién apareció alguna prueba fotográfica este año, siempre fue negada por ambos, pero el entorno de ella afirmaba que era el DT el que, en medio de problemas con su ex, no quería blanquear. Ahora, parece que Alina se cansó de esperar, porque presentó en las redes a su novio... y no es “El Muñe”.

El hombre que consiguió que Alina no solo deje atrás la ambigua relación con Gallardo sino que además blanquee una relación se llama Federico Giuliani: tiene 31 años y fue jugador de fútbol. Una de sus ex parejas es nada más ni nada menos que Cande Tinelli.

Fede nació en Santa Fe. Debutó el Club Atlético Argentino Quilmes, en 2004. Luego pasó por varios equipos como Ben Hur, Atlético de Rafaela, Arsenal de Sarandí, 9 de Julio, Ferrocarril del Estado, entre otros. Su último equipo fue Belgrano de Paraná en 2019. En 2020 comenzó a trabajar en la Secretaría Técnica de San Lorenzo, el club que en aquel entonces era presidido por Marcelo Tinelli. Más cosas lo unirían al clan de Marce: Giuliani salió con Cande Tinelli en la segunda mitad de 2020, en plena pandemia. El deportista es muy amigo de Lisandro López, el futbolista de Tijuana y pareja de Mica Tinelli, y fue así cómo se conocieron con la hija de Marce.

El ex jugador ya había sido vinculado a Alina en octubre, cuando la página de Instagram Chusmeteando indicó que se “estarían conociendo” o que había buena onda entre ellos por algunos intercambios en las redes sociales.

Quien blanqueó el romance públicamente fue él, a través de su cuenta de Instagram: Fede subió dos fotos donde se los puede ver caminando de la mano, de espaldas y de frente, mientras se miran sonriendo. “Vos y yo... Soñando despierto!!”, escribió él, en tanto Alina reposteó la foto en sus historias de Instagram e insertó el emoji de un corazón latiendo. Relación oficializada. ¿Qué dirá Gallardo?