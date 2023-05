Mal momento para Karina: “No la estoy pasando bien, la mente me juega una mala pasada”

Karina la Princesita reconoció recientemente estar trabajando con profesionales para tratar su depresión: la artista contó que tiene ataques de ansiedad y toma estabilizadores emocionales, que en los últimos meses han conseguido ayudarla.

Pero, claro, la depresión es traicionera y puede provocar cambios de ánimo cuando la guardia baja un poco. En ese contexto, en las últimas horas a través de su cuenta de Instagram Karina reveló un nuevo episodio vivido: “Estoy acá por irme a dormir, terminando un show hermoso acá en Sáenz Peña, Chaco. Les quiero agradecer a todos, mandarles un beso muy pero muy grande a todos los que vinieron, que eran mucha, mucha gente, así que estoy muy contenta, así que mañana nos vemos en General Pinedo, también en Chaco, y en la próxima historia les voy a contar una cosita”.

Recostada en la cama, con la vez quebrada y los ojos que manifestaban haber llorado en los momentos previos al video, se refirió a su salud: “No estás solo/a, es parte del proceso, te mando un abrazo”, se leía en el texto insertado en el video. Allí, detalló: “Hoy antes de salir me agarraron muchos, o uno, no sé, ataques de ansiedad muy pero muy fuerte. La pasé bastante mal. No podía respirar y sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire y que me iba a morir. Horrible”.

“Yo me considero una chica muy inteligente y que tengo el control de muchas cosas, pero la mente me está jugando una mala pasada. Me estoy ocupando y está todo bien, esto es parte del proceso, pero bueno, para que sepan lo agradecida que estoy, porque mi hermano que trabaja conmigo me decía que no podía creer cómo me sentía y cómo no se nota. Bueno, la música me hace bien. Yo no la estoy pasando bien, pero lo comparto más que nada para que a los que les pasan esas cosas no se sientan tan raros, que hay gente que los comprende y que los entiende y que hay que ocuparse, nada más”, agregó. Fuerza, Kari.