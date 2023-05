La historia de terror que superó Tina Turner para alcanzar el éxito

A los 83 años, Tina Turner, la reina del rock, “simplemente la mejor”, se fue de gira por la eternidad. Su música, claro, su presencia, su voz, fueron lo primero en ser recordado. Pero también muchos recordaron su resiliencia, su garra, que daba justamente una personalidad especial a su voz: no solo había escapado a una dura infancia, sino que también había sobrevivido a un marido abusivo con Ike Turner, que le dio su apellido finalmente artístico.

Tina Turner e Ike se había conocido en Saint-Louis, Misuri. Tina, que todavía se llamaba Anna Mae Bullock, tenía solo 16 años y cantaba para “Kings of Rythm”, el grupo de blues de Ike Turner, ocho años mayor que ella.

Con Ike, Tina, nacida en Nutbush, Tennessee, el 26 de noviembre de 1939, escapó a su destino como hija de trabajadores divorciados, colocada a temprana edad como empleada doméstica. Pero también descubriría la violencia de un hombre que decidía todo por ella, al punto de hacer cambiar de apellido para dar nombre a la banda que primero era de él, a la que luego se sumó ella como cantante y que terminó siendo ellos dos: “The Ike and Tina Turner Revue” se convirtió en una de las bandas negras más populares del país en la década de 1960.

Pero el grupo, que giraba al ritmo infernal de 270 conciertos al año, luchaba por abrirse paso más allá del circuito negro. Las cosas cambiaron en 1966 cuando Ike y sus músicos abrieron la gira de los Rolling Stones por el Reino Unido, abriendo la puerta de la pareja al éxito en Europa.

Inglaterra será también la ocasión para que Tina Turner inicie su carrera en el cine, con “Tommy” (1975), la ópera rock de los británicos pioneros del movimiento mod, The Who.

Pero Ike se ofendió por el éxito de su esposa, hasta que en 1976 finalmente se separaron.

Ella pasó varios años escondida, lejos de la luz pública, mientras obtenía el divorcio. Y se refugiaba por entonces, además, en el budismo. Sin embargo, las deudas se le acumulaban (Ike la había dejado en la lona) y su carrera parecía quedar olvidada, hasta el día en que conoció al productor australiano Roger Davies, quien ya había relanzado la carrera de Joe Cocker.

Roger lo cambió todo: look, músicos, repertorio y le da a la cantante un impulso decididamente roquero. Tina regresa al escenario junto a gigantes como Mick Jagger, Rod Stewart y David Bowie. En 1983, Tina retoma un éxito de 1971, “Let’s stay together”, que marcó su resurrección.

Diez años después, Tina contaría en su biografía el calvario que había atravesado. Relataría allí que pasaron la primera noche en un burdel, y que durante dieciséis años junto a él sufrió continuos abusos y agresiones. Una relación tormentosa que se tornaba más violenta aún cuando el cantante se encontraba bajo los efectos de la cocaína, a la que era adicto.

Incluso, llegó a contemplar la idea del suicidio pero encontró la paz interior en el budismo y se decidió a divorciarse. Por eso, tras el divorcio, la artista se encerró en su estudio y dos años después sacaba su disco “Rough” (1978), título que en inglés significa “áspero”, “duro”. Como sus vivencias. Durante algunos años la cantante optaría por adoptar un bajo perfil y actuar en pequeños locales para grupos reducidos de público.

MÁS DESAFÍOS

Aquel de Ike no fue la única situación tormentosa que le tocó enfrentar a Tina. Varias pérdidas formaron parte de su vida. Primero a su madre Zelma en 1999, con quien mantuvo siempre una relación distante. Más tarde, su hermana mayor, Ruby Alline Bullock murió en 2010 tras una larga lucha contra una enfermedad a los 73 años. Su medio hermana Evelyn Juanita Currie murió en un accidente automovilístico en la década de 1950. Y el hijo mayor de Tina, Craig, fruto de su relación con Raymond Hill, el saxofonista del grupo The Kings of Rhythm, se suicidó en 2018. El año pasado, perdió a su primogénito, Ronnie, a causa de un cáncer.

Ella misma atravesó la enfermedad: se le descubrió un cáncer de colon en 2016 y fue sometida a un trasplante de riñón tan solo un año después.

Tina enfrentó todo. Pero quizás tantos golpes generaron que se retire tempranamente, en 2009. Desde entonces hasta su muerte vivió en Suiza, su país adoptivo, que eligió por su discreción y calma. El amor también tuvo que ver con esto: en sus memorias de 2018, “My Love Story”, Turner compartió su cariño por su novio de años convertido en esposo Erwin Bach, un productor discográfico alemán que se había establecido en Suiza. Ella se mudó para unirse a él a mediados de la década de 1990, casi una década después de que se conocieron.