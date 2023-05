Fuerte cruce entre Miguel Ángel Pichetto y el arzobispo Víctor Manuel Fernández tras una homilía

En las últimas horas, Miguel Ángel Pichetto reaccionó contra las declaraciones de Víctor "Tucho" Fernández, arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata. El sacerdote, habló sobre el incansable esfuerzo de las personas que trabajan en la calle y las críticas que reciben por parte de los que "viven de rentas", "de la política" o de "herencias". Tras ello, Pichetto sentenció: "Reivindica el mundo cartonero y la patria de Grabois".

"Estamos perdidos con estos discursos que dicen defender la paz y sólo alientan el odio social", comenzó Pichetto en Twitter. Además, el político, afirmó: "Son indignos de hombres de la iglesia que deben convocar a la unidad de los argentinos".

"Monseñor Fernández, Obispo de La Plata, reivindica el mundo cartonero y la patria de Grabois. La Iglesia clasista no es para todos los argentinos. Estamos perdidos con estos curas", culminó.

Posteriormente, Víctor Manuel Fernández, publicó en su cuenta de Twitter la homilía completa, ya que "escuchando todo el contexto se puede comprender mejor el sentido último de lo dicho".

Pichetto y los cartoneros



Durante la homilía, "Tucho", expresó: "Algún caradura que vive de rentas, que vive de la política, que vive de su familia, que vive de una herencia, pero no hace nada, y se refiere a los cartoneros diciendo: ‘¿Por qué no van a laburar?’... Más de una vez he visto desde la ventana a las personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta, porque hacen posible el reciclado. Pero me impactó uno que lo veía a la mañana temprano, a la tarde, a la noche. Entonces un día le pregunté: ‘Che, ¿cuántas horas trabajás vos?’. Me dijo: ‘12, 15 horas, porque tengo una familia grande que mantener’. Le dije: ‘Pero no los ves nunca a ellos’. Y me dijo: ‘No, yo tengo que elegir: estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer’".

“A pesar de eso, te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar. ‘Vayan a laburar, vagos’. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad, donde hay gente que repite esos juicios lapidarios-ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro?”, se preguntó Fernández en la Catedral.