La moto que se “alimenta” a cerveza y puede alcanzar una velocidad de hasta 240 km/h

Un inventor de Minnesota que ganó seguidores por sus inusuales vehículos dio a conocer su última creación: una motocicleta impulsada por cerveza. Ky Michaelson, cuyos inventos anteriores incluyen un inodoro propulsado por cohetes y una cafetera de propulsión a chorro, dijo que la moto impulsada por cerveza que creó en su garaje de Bloomington tiene un barril de 53 litros con una serpentina de calefacción en lugar de un motor de nafta. La bobina calienta la cerveza hasta 300 grados Farenheit, que luego se convierte en vapor sobrecalentado en las boquillas que impulsan la bicicleta hacia adelante. “El precio de la nafta está subiendo. No bebo. No soy un bebedor, así que no puedo pensar en nada mejor que usar la cerveza como combustible”, dijo Michaelson a la emisora KMSP-TV. Michaelson estimó que la bicicleta podría alcanzar velocidades de hasta 240 km/h. Dijo que espera llevar la bicicleta a una pista de carreras pronto para probar sus capacidades. El hijo de Michaelson, Buddy, aseguró que la motocicleta podría adaptarse para funcionar con casi cualquier bebida. “Podría ser cualquier tipo de líquido. Podría ser una bebida energizante o también café. Podría ser cualquier cosa. Pero cerveza. ¿Por qué no?”, dijo Buddy Michaelson. El padre y el hijo dijeron que la motocicleta eventualmente se retirará y tendrá un hogar permanente en el museo de inventos en el hogar de Michaelson.