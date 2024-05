Escándalo en un colegio católico de La Plata: adolescente trucó fotos de compañeras para mostrarlas desnudas y viralizarlas

Un verdadero escándalo y revuelo se generó en las últimas horas en una escuela católica de La Plata por una tremenda denuncia. Los padres que se comunicaron con este diario, aseguraron que un adolescente, alumno de 2do año, trucó fotos de varias de sus compañeras para mostrarlas desnudas y así viralizarlas.

La problemática se presentó en el Colegio San Cayetano de nuestra ciudad y los padres de las víctimas ya tomaron cartas en el asunto. No sólo que expusieron su preocupación ante las autoridades de la institución sino que también formalizaron la denuncia en la DDI esta mañana.

En diálogo con EL DIA contaron que "un niño de 2do año se encargó de robarle fotos a 13 alumnas del colegio de su Instagram personal, y modificarlas para que se vean desnudas y viralizarlas". Además agregaron que "las fotos se viralizaron de tal manera que llegaron a varios colegios de la ciudad y a lugares aledaños" y hasta habrían sido utilizadas en estados de WhatsApp.

Lo cierto es que el ataque no quedó ahí sino que, según manifestaron, "además de falsear y publicar las fotos de las niñas desnudas, en algunas fotos subió leyendas perversas y hasta publicó su miembro".

El acusado tiene 13 años, mientras que las víctimas entre 13 y 15. "No vamos a parar hasta que ese niño sea expulsado de la escuela", aseguraron indignados los denunciantes que, según contaron, se encontraban haciendo la presentación judicial que más tarde enviaron a este diario.

En una de las capturas de pantalla que adjuntaron a la causa, se pueden leer situaciones obscenas que el adolescente habría escrito en una de las imágenes viralizadas y hasta una foto que sería de su miembro.

En tanto, en la denuncia a la que accedió EL DIA, consta que varias chicas afectadas por este accionar habrían intentado hablar con la directora del centro educativo pero que no pudieron acceder: "Les respondió que no puede hacerse cargo porque no ocurrió en el ámbito escolar" y que "sólo podía citar a los padres del acusado". Esa reunión la habrían mantenido ayer y ya hoy el adolescente, manifestaron, no concurrió a la escuela. "Creemos que lo cambiaron de colegio", precisaron.