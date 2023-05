Marixa Balli explotó de bronca y publicó una carta inédita del Potro Rodrigo

Ahora, la bailarina se cansó de que desconfíen de sus anécdotas con el cantante y reveló intimidades: Así, Marixa Balli mostró fotos en sus redes y declaraciones de amor que Rodrigo le entregó cuando estaban juntos. Por estos días, Bali recordó la relación que tuvo con el famoso cantante a lo largo de su vida y revivió el trágico momento de su muerte en el año 2000. También lo hizo la exmujer de Rodrigo y madre de su hijo, Patricia Pacheco. Luego de ese puñado de anécdotas, Estefi Berardi publicó un video en Twitter, para desmentir a Marixa, quien aseguró que el músico le había compuesto un tema: "A quién le dedicó Rodrigo Lo mejor del amor, contado por él", tituló su publicación.

Ante este posteo de Berardi, la exvedette explotó y publicó la imagen de una serie de regalos que el músico le dedicó especialmente con hermosas palabras de amor: "Me voy a dormir con este hermoso recuerdo, siempre en mi corazón. Regalo de los shows en el Luna (Park)". Y a ese mensaje le sumó una foto de un guante de boxeo con algo escrito encima: "Con todo mi amor, para la negra Marixa Balli". De inmediato agregó: "Lo vivido no tiene archivo, esos lindos momentos". Y a esa publicación le añadió la imagen de una carta escrita a mano en una hoja de papel en la que da a entender que Rodrigo le dedicó realmente su mítica canción.

Por último, vale destacar que, todo comenzó con un posteo de Berardi que compartió un fragmento de una entrevista a Rodrigo Bueno en la que revelaba que Lo mejor del amor no estaba dedicada a nadie en particular, sino que era el relato de una infidelidad de dos vecinos que el veía desde su casa: "Me molesta que me pregunten si eso lo viví, es una estupidez, no entienden nada. Estoy hablando en tercera persona, yo lo veía desde mi terraza. Era una trampa que había entre unos vecinos", confesó el cantante hace años en aquella nota.