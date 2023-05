Aracre cuestionó las medidas de Massa y habló del "plan llegar"

Antonio Aracre, hasta hace poco más de dos semanas jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández, rompió el silencio respecto de cómo fue su intempestiva salida del Gobierno.

En declaraciones a CNN Radio, el ahora ex funcionario negó haber elaborado un plan económico alternativo a Sergio Massa, dijo que le presentó un paper al jefe de Estado con una serie de recomendaciones tras, habló del "plan llegar" y desestimó que las medidas tomadas por el ministerio de Economía permitan estabilizar la situación actual.

Aracre contó que tras conocerse la inflación de marzo del 7,7%, por encima de lo esperado, "le escribí al Presidente y le dije que me parecía que frente a esa inflación había que hacer algo y formar un comité de crisis con Massa, con Pesce, con Rossi, con él y conmigo para discutir", a lo que el mandatario le respondió: "¿Por qué no me escribís algo y me contás en ese en ese paper cuáles son las cosas que se pueden hacer?".

El ex directivo de Syngenta reconoció que efectivamente ese paper "existió" pero que "circuló después que gente lo hizo filtrar editado y modificado". "A raíz de ese paper que le mandé al Presidente nos juntamos el lunes a instancia de él que me dijo venite a almorzar y charlar", contó. Esas serían las últimas horas en el Gobierno. Asimismo contó que Massa estaba al tanto de ese documento porque se lo había presentado tres semanas antes "no exactamente igual".

Consultado sobre si cree que esa reunión con Alberto Fernández planteándole una serie de recomendaciones fue lo que lo obligó a renunciar, dijo que "yo no tenía por qué pensar que era una tradición. Igual me parece como todo muy raro esta teoría conspirativa, que un jefe de asesores de un presidente no se pueda sentar a hablar y a almorzar con el presidente y discutir sobre la marcha de la economía, me parece delirante. Y si no lo es, bueno, que bien que me corrí ahí porque no entiendo entonces cuál sería mi lugar".

Durante otro pasaje de la entrevista también señaló que "si hay un plan de Sergio Massa yo no lo conocía o no lo conozco. Si ustedes lo conocen me gustará saber en qué consiste", aunque consideró que "en un contexto como el que tiene la Argentina hoy Massa no se puede dar el lujo de dejar el ministerio de Economía porque, más allá de sus conocimientos técnicos o de su equipo, reúne una serie de características políticas en torno al kirchnerismo y al albertismo que lo posicionan como una persona muy adecuada para tomar ese tipo de decisiones".

Y cuando le preguntan si acababa de decir que Massa no tiene un plan, Aracre respondió: "Creo que tiene un plan que mucha gente lo llama peyorativamente, también parece mal, pero lo llaman el plan llegar, que si vos ves las últimas medidas que se tomaron con la tasa de interés y con los bonos y demás, es en definitiva generar una espiralización nominal de la inflación".