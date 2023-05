VIDEO. Misiones: ex campeón de artes marciales le dio una paliza a un delivery por entregar tarde la pizza

En Posadas, Misiones, un ex campeón de artes marciales golpeó brutalmente a un repartidor de comida y quedó grabado. Se trata de Santiago Pissani quien además es empresario textil y dueño de un local que vende uniformes escolares.

El hombre de 55 años fue campeón de judo y lucha libre, por lo que sus golpes pueden provocar graves lesiones. En tanto, el repartidor es un joven de 22 años que terminó con varios golpes en su cuerpo.

Como se pudo ver en el video, el hombre recibió a los puñetazos al repartidor. Su enojo residió en que la pizza que había pedido llegó con 60 minutos de demora.

Con la intervención del Juzgado de Instrucción n° 2 de Posadas, el hombre con antecedentes por agresiones no fue detenido, por lo que sigue libre. Mientras recibía a la víctima, tiró la pizza al piso, lo empujó mientras le decía que no iba a pagar y hasta le sacó el casco que llevaba puesto y abrochado.

Una vez en el piso, se lanzó sobre él y comenzó a dar golpes. Fue minutos antes de las 00 hs del lunes en la dirección Barrufaldi 2272.

Un vecino fue quien registró los hechos cuando el ex campeón de artes marciales atacó al delivery. Además, antes de ‘liberarlo’, lo amenazó: “Si me llegás a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar”.

La víctima quedó con lesiones en el ojo, en el pómulo izquierdo y en el cuello. A un medio local, le confesó: “Pensé que no salía vivo de ahí. Tenía miedo de que me rompiera la mandíbula, que me deje tirado, noqueado o muerto”. A su vez, cuando intentó escapar de sus garras, vio que portaba un cuchillo, elemento incautado por los efectivos policiales.