Inicia la audiencia para revisar la condena a Puig

Mañana el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires será sede de una nueva audiencia en la causa que tiene como imputado a Lucas Puig, un maestro de música quien recibió una condena a 35 años de prisión por delitos cometido por abuso sexual.

La audiencia había sido solicitada por la defensa que esta conformada por los Drs. Gastón Nicocia, Alberto Daniel Apaz y Adrián Enrique Fernández a los fines de poder “informar oralmente ante la presencia de los Jueces algunas cuestiones del recurso que torna necesario plantearlo de ese modo”.

Así lo expresó Gastón Nicocia en dialogo con EL DIA y afirmó además que “en esta audiencia no solo estará Lucas, sino también la Fiscal que ya había intervenido en el proceso previo, las demás partes, y en especial - y esto es lo importante- el Amicus Curiae que había advertido, previo al Debate Oral, el temor por la realización de un Juicio con irregularidades, tal como en definitiva ocurrió”, subrayó.

Asimismo agregó: “Creemos que luego de la audiencia, el Tribunal contará con todos los elementos necesarios para poder abocarse a la resolución definitiva en esta instancia con una mejor y acabada fundamentación de todo lo que denunciamos en el Recurso presentado.”

Para los abogados defensores, Lucas Puig, fue condenado “arbitrariamente” por el Tribunal Oral y Criminal N° 1 conformado por los Drs. Cecilia Inés Sanucci, Hernán Javier Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo. Por ese motivo el objetivo de la audiencia de mañana es poder “visibilizar una gravedad institucional jamás vista, que incluso pudiera derivar en eventuales consecuencias y responsabilidades para el Estado Argentino ante los Organismos Internacionales competentes.”

Así mismo entienden que “los Jueces que ahora integran la sala V del Tribunal de Casación, los Drs. Víctor Violini, Ricardo Maidana y Carlos Angel Natiello, al intervenir en esta Causa tendrán la posibilidad de analizar todas esas cuestiones -y comprender todo lo que sostenemos respecto de las actitudes de los Jueces del Tribunal de Juicio- e incluso lo advertido previo al debate por el Amicus Curiae Asociación Pensamiento Penal que también está citado, para resolver el Recurso contra la sentencia de condena que se dictó contra Lucas.”

La presente causa se inició el 17 de marzo de 2010, en la Sede de la Fiscalía UFIJ Nro. 7 de La Plata, en donde los denunciantes Cecilia de León y Patricia Porro realizan una denuncia penal en contra del docente de música Lucas Manuel Puig del Jardín de Infantes del Colegio San Benjamín, imputándole la comisión de distintas acciones de contenido sexual.

AMICUS CURIAE

Los “amicus curiae” (que significa “amigo de la Corte”), son presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial a fin de expresar sus opiniones y acercar argumentos de trascendencia para la sustentación del proceso judicial y la materia en discusión. Así lo hizo la Asociación de Pensamiento Penal en la causa que tiene como imputado a Lucas Puig.

En el escrito de conformación como Amicus Curiae en la causa, la APP, manifestó que viene a “expresar opinión en el proceso esperando contribuir a la mejor resolución del caso cuyo objeto es el interés general. En concreto porque se deduce del expediente que se corre el riesgo de condenar a una persona inocente, ya que atravesó un juicio y fue absuelta. El propósito es también visibilizar una serie de malas prácticas que tuvieron lugar durante la etapa preliminar”.

Sostuvo además que uno de los objetivos fundamentales de su participación es la de “visibilizar prácticas inadecuadas que puedan tener como desenlace socavar el principio de inocencia”.

La APP es una entidad civil sin fines de lucro integrada por operadores del sistema penal como Jueces, abogados, defensores, fiscales, peritos, etc. a nivel nacional que tiene como fin último el resguardo y el respeto por los Derechos Humanos. La APP en referencia a la audiencia de mañana solicitó a la presidencia de la sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia bonaerense que se “arbitren los medios para revisar la sentencia condenatoria con la amplitud que demanda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

EL VEREDICTO

Luego de un primer juicio donde Lucas Puig había sido declarado inocente el 29 de noviembre de 2016, el Tribunal de Casación Penal (tras acoger los recursos incoados por la fiscalía y los particulares damnificados) decidió –por unanimidad– declarar la nulidad del veredicto absolutorio de la sentencia, y, consecuentemente, ordenar se celebre “un nuevo juicio” con Jueces hábiles.

El 30 de agosto del año 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata dictó -en un segundo juicio- sentencia en la causa n° 177/4338 que se le sigue al imputado Puig y lo condenaron a la pena de treinta y cinco (35) años de prisión por resultar autor penalmente responsable de los delitos de “abuso sexual agravado por acceso carnal” y por ser encargado de la educación, en concurso real con “abuso sexual agravado por acceso carnal, por ser encargado de la educación”, hechos presuntamente cometidos desde el año 2009, luego de las vacaciones de invierno, y hasta por lo menos el 12 de marzo del año 2010 inclusive, en el colegio San Benjamín de Los Hornos, en perjuicio de dos menores de edad.

Es por esto por lo que la defensa del imputado apelaron el fallo condenatorio y solicitaron con este recurso “se revise y se case la sentencia, ordenando el dictado de un nuevo resolutorio que disponga la absolución de Lucas Puig”, así mismo también denunciaron “arbitrariedad” en la sentencia basados en de la Doctrina de la Corte Suprema, más precisamente en el caso “Rey c/ Rocha” donde la Corte destacó que el recurso tiene lugar ante la misma: “en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes, porque si así no fuera, la Suprema Corte podría encontrarse en la necesidad de rever los fallos de todos los tribunales de la República en toda clase de causas, asumiendo una jurisdicción más amplia que la que le confiere la Ley”.

De esta forma la audiencia, tal como mencionó este diario anteriormente, tendrá lugar en la sede del Tribunal de Casación Penal mañana a las 11 horas con la presencia de todas las partes involucradas en el proceso.