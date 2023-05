Atrapan al acusado de asesinar a un hombre en Altos de San Lorenzo

El acusado de matar a un joven de 30 años en La Plata fue atrapado en las últimas horas en Punta Lara: se trata de uno de los implicados en el crimen de Aldo Roa Servin en el año 2018.

Fuentes oficiales indicaron que el señalado por “homicidio calificado” tiene 24 años y fue detenido en la zona de la Laguna de los Patos tras un operativo llevado adelante por agentes de la comisaría de Ensenada. “En recorrida por Jurisdicción segunda se intercepta e identifica masculino como F.O., que cursadas sus circunstancias personales misma arroja pedido de captura”, detallaron en el parte oficial al cual tuvo acceso este diario.

Asimismo el implicado tenía un pedido de captura por un robo que estaba siendo investigado por el departamento Judicial de La Plata. Al ser reducido, el sujeto quedó detenido y derivado a la seccional.

EL CRIMEN QUE CAUSÓ CONMOCIÓN

El hecho por el cual se lo vincula al ahora detenido y puesto a disposición de la Justicia ocurrió en la madrugada del 5 de agosto de aquel año en la zona de 19 y 89, en Altos de San Lorenzo, cuando una mujer que salió de su casa, aparentemente para ir a hacer unas compras, fue abordada a los pocos metros por tres sujetos armados.

Los criminales en aquel momento “desaparecieron” de un momento a otro y lo que encontró fue una escena tremenda: su esposo, Aldo Luis Roa Servin, de 30 años, yacía tirado en la puerta de la vivienda, con una herida en el tórax.

Ya en el hospital San Martín, al cual fue derivado, Aldo Roa Servin fue intervenido quirúrgicamente, pero las heridas que le causó la bala fueron gravísimas y falleció poco antes de las 6 de la tarde de ese día.

El asesinato del hombre causó enorme conmoción y al día de la fecha los familiares siguen pidiendo justicia.

“Todavía no lo creo y no l voy a creer no podes estar muerto. Nos dejaste hermano mío. Nos dejaste mal a todos a mamá a tu hijita hermosa y a todos tus amigos. Te voy a extrañar un montón hermano mío. Me duele en el alma tu partida Te amo hermano (sic)”, había escrito es su momento Graciela, su hermana en redes sociales.