Reapareció Leopoldo Luque y Dalma Maradona salió al cruce: “Tratabas a mi papá como mierda”

Leopoldo Luque reapareció en los medios de comunicación y protagonizó una violenta escena con un movilero de Intrusos, por América TV. El neurocirujano que atendió a Diego Maradona agredió al joven.

El periodista intentó hablar con Luque pero el médico lo cruzó de forma agresiva y se retiró en su motocicleta. “No me rompas los huevos flaco. Ya te dije que no voy a hablar. Te dije que no, no me rompas las pelotas”, esgrimió el neurocirujano.

Así, Dalma Maradona salió al cruce en sus redes sociales y luego la siguió su hermana, Gianinna. Por medio de una captura de pantalla perteneciente a la vez que Luque fue invitado de Mirtha Legrand a sus almuerzos, la actriz escribió: “Acá no se te veía tan incómodo con la prensa”.

“¿Sabés por qué no pienso parar? Porque tuve que escuchar mil veces cómo tratabas a mi papá como si fuera una mierda. Cómo se reían de él. Están todos los audios y yo ya no soy más la loca”, cerró en Instagram.

En tanto, Gianinna Maradona no fue más piadosa. “Nefasto, violento, hipócrita. Se van cayendo las caretas. Tenés los días contados”, lanzó por la red social.

Acusados

La causa por la muerte de Diego Maradona se encamina a juicio oral, con ocho imputados en la causa, incluído Leopoldo Luque. El mes pasado, desde la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmaron la elevación.

Por “homicidio simple con dolo eventual”, podrían enfrentar entre 8 y 25 años de prisión si son encontrados culpables. Además del neurocirujano; es acusada la psiquiatra, Agustina Cosachov; el psicólogo, Carlos “Charly” Díaz; la médica de Swiss Medical, Nancy Forlini; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; el médico clínico, Pedro Pablo Di Spagna; y los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón.