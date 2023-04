La reacción de Dalma y Gianinna tras la elevación a juicio la causa por la muerte de Diego Maradona

Dalma y Gianinna Maradona utilizaron sus respectivas cuentas de redes sociales para expresarse luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro resolviera elevar a juicio la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. Recordemos que, el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna están acusados de homicidio simple con dolo eventual. Son quienes tuvieron algún grado de participación en la supuesta “internación domiciliaria” realizada en la casa de Tigre, donde Diego murió el 25 de noviembre 2020.

“Muchas veces el proceso es doloroso y lento, pero acá estamos y no vamos a parar hasta que se haga justicia. Cada uno que dejó de hacer su trabajo (por pedido de alguien o por inoperancia) será juzgado por eso”, escribió Dalma Maradona en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi dos millones de seguidores. “Y los que no están en este juicio, pero participaron de alguna manera, les deseo que su conciencia no los deje vivir tranquilos. Igual, tienen la condena social y capaz en algún momento también tengan otra”, agregó la actriz en un mensaje que escribió sobre una foto de margaritas, flores con las que jugó cuando era chica junto a su padre y que quedaron retratadas en una postal que recorrió el mundo.

Asimismo, Gianinna señaló: “Donde sea que estés, ¡estamos cerca! Te amo y te extraño cada día más. Será justicia, te lo juro”, escribió la exmujer de Sergio Kun Agüero en su Instagram, en donde tiene más de un millón de seguidores. Asimismo, publicó una foto en la que mostró que vio por televisión el partido de Boca por la Copa Libertadores tomando un té en una taza con la imagen del llamado Gol del Siglo: el que le hizo Diego a Inglaterra en el Mundial de México 86.

Vale destacar que, la decisión de elevar a juicio fue tomada de manera unánime por los camaristas Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y Ernesto García Maañón. Así las cosas, los ocho acusados se enfrentarán a un posible pedido de pena de entre 8 y 25 años de cárcel. Si bien aún se desconoce la fecha en la que dará comienzo el debate, se prevé que será el próximo año.

Paralelamente, recordemos que, desde la muerte de Diego, sus hijas reclamaron Justicia públicamente a través de sus redes sociales, en distintas entrevistas y también en una marcha masiva en la Avenida 9 de julio.

Finalmente, los cinco herederos de Maradona efectuaron una denuncia por “abandono de persona” hacia su padre. En marzo del año pasado, emitieron un comunicado en el que denunciaron el abandono que sufrió el ídolo argentino y pidieron que se investiguen los últimos días del exfutbolista. “Queremos poner en conocimiento de la opinión pública en general, y en especial de todos los que amaron a nuestro padre, Diego Armando Maradona, que ayer la Fiscalía N° 15 de la Ciudad de La Plata dio un paso más (como ya lo hicieron la Fiscalía General de San Isidro y el Juzgado Civil N°20 de la Ciudad de La Plata), en búsqueda de la verdad objetiva”.