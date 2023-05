Gastón Benedetti: de aquel pibe que hizo la “colimba” en el Sur, a un soldado del equipo de Domínguez

La noche del domingo 7 de mayo de 2023 quedará marcado a fuego en la memoria de Gastón Benedetti. El pibe, que marcó los dos goles con que Estudiantes derrotó a Vélez, se llegó todos los elogios y enrojeció las palmas de los simpatizantes pincharratas que lo aplaudieron a rabiar cuando dejó el campo de juego del Estadio UNO, después de las entrevistas de rigor a los medios televisivos.

El Vasco -como le dicen a Benedetti- se fue ganando el puesto en base a esfuerzo y sacrificio en el trabajo de la semana en el Country Club de City Bell y es todo mérito de Eduardo Domínguez, ya que el entrenador se encargó de darle toda la confianza al jugador nacido hace 22 años en Larroque, un pueblo con apenas 8 mil habitantes que pertenece al departamento de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Ni bien asumió Domínguez al frente del plantel albirrojo, después de la salida de Abel Balbo, convocó a concentrar a Gastón Benedetti y lo llevó al banco de suplentes en el choque que Estudiantes superó a Huracán 2 a 1, en Estadio “Tomás Adolfo Ducó”. Al partido siguiente, en el clásico platense contra Gimnasia, el Vasquito volvió a ocupar un lugar entre los relevos.

La oportunidad de debutar en el equipo de Primera le llegó a Benedetti, algo que siempre soñó cuando en 2012 desembarcó en el club para sumarse a las divisiones menores, en el cruce que Estudiantes superó a Newell`s por 3 a 0, en La Plata.

Ahí, la gente empezó a descubrir a descubrir al zurdito. Benedetti fue ganando en confianza y con autoridad le “ganó” en su ley el puesto a Emmanuel Más. El lateral sanjuanino no venía teniendo buenas actuaciones y era uno de los jugadores más discutidos por los hinchas albirrojos.

Algo que tiene en particular Gastón Benedetti es que el domingo por la noche contra Vélez disputó su noveno partido con la camiseta albirrojo (incluyendo aquellos de la Copa Sudamérica) y no perdió ninguno, ya que ganó siete y empató dos. Evidentemente, el “13” que lleva en su espalda no es un factor de “mala suerte” como creen los cabuleros, sino que para el entrerriano se compatibiliza con la buena fortuna.

Para aquellos que lo conocen a Benedetti es un pibe humilde, callado y obediente dentro de la cancha que cumple a rajatabla con todo lo que le indica el técnico y sobrepone la tarea colectiva sobre el aspecto individual.

Esto se pudo advertir en las declaraciones que hizo Benedetti tras su brillante actuación contra Vélez. “Estoy muy contento de poder ayudar al equipo. Poder ganar siempre es lindo. Es una satisfacción hermosa. Hay sentimientos que no se explican y este es uno de ellos”, subrayó el lateral entrerriano.

Más adelante agregó que “trabajamos todos los días y nos exigimos al máximo. Cada partido es una final para nosotros. Siempre pensando en lo que viene. Estamos disfrutando el momento, que es hermoso. En el grupo existe una gran mancomuninión. Nos encontramos bien y esperamos seguir con esta racha”.

Con respecto al “doblete” que le marcó a Vélez -sus dos primeros tantos en Primera División-, Benedetti señaló que “el hecho de hacer un gol, en este caso tuve la oportunidad de convertir dos, es un sentimiento difícil de explicar cuando uno ve que la pelota entra al arco y el grito de la gente se me puso la piel de gallina”, afirmó con suma timidez.

Claro el presente de Gastón Benedetti es todo color de rosa, pero hubo un momento donde en el camino se le cruzaron obstáculo. Por ejemplo, la temporada pasada, el Vasquito decidió ir a probar suerte a la Primera Nacional para tener minutos en cancha. Estudiantes lo cedió a préstamo a Guillermo Brown de Puerto Madryn, Chubut.

“Hacer un gol, y en este caso dos como contra Vélez, es un sentimiento difícil de explicar”

Gastón Benedetti Jugador de Estudiantes

Como se dice, Benedetti fue a hacer lo que se dice la “Colimba”, pero en el equipo del Sur no le fue como pretendía. Jugó apenas 17 partidos (883 minutos) y recibió una tarjeta roja. En el arranque de la presente temporada se volvió a sumar al plantel de Estudiantes, que en ese momento tenía como cabeza de grupo a Abel Balbo, pero era parte del equipo de Reserva.

Con el cambio de mando del timón de Estudiantes, Benedetti volvió a estar en el radar el equipo de Primera División. Eduardo Domínguez aprovechaba su estadía en el Country Club de City Bell para observar los partidos de Reserva y analizar los jugadores que se podían acoplar al plantel superior.

Al “Brujo”, como se lo conoce en el ámbito del fútbol a Domínguez (yerno de Carlos Bianchi, ya que está casada con Brenda, la hija del Virrey) le interesaron varios valores entre ellos Benedetti. Por eso mantuvo largas conversaciones con Pablo Quatrocchi, el técnico de la Reserva albirrojo -con quien continúa teniendo un fluido diálogo- para conocer más allá de la parte futbolista el aspecto personal y emocional de los jugadores.

Y entre esos jugadores estaba el Vasquito Benedetti. Domínguez había visto que por ese sector de la banda izquierda Estudiantes tenía ciertas falencias donde Más se encontraba muy por debajo de su nivel.

Hizo muy bien Domínguez en fijarse en la las inferiores, ya que ahí esta el futuro de Estudiantes y de los clubes. El domingo contra Vélez dio otra “señal” al hacer debutar a Axel Atum (categoría 2006).

Hoy, el Vasquito Benedetti, aquel que empezó a jugar como enganche en el club de su pueblo: Central Larroque, dejó bien en claro que con sacrificio y trabajo se pueden hacer realidad los sueños y concretar lo que se propone. Se ganó posición de lateral izquierdo y también es un poco el talismán, ya que desde que comenzó a jugar, Estudiantes no conoce lo que es la derrota.