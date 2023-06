Sebastián Romero delinea el once pensando en Unión / prensa GELP

Pese a la bronca, Gimnasia y Esgrima de La Plata ya dejó atrás el empate 0 a 0 frente a Sarmiento de Junín del sábado pasado en el Bosque. Y es que tanto para Sebastián Romero como para sus dirigidos, no hay nada más que hacer dentro de una situación que no reviste análisis alguno y que privó a su equipo de ponerse 1 a 0 ante los de Israel Damonte a menos de diez minutos pare el cierre del encuentro.

Ante esto, el DT Tripero y todo su cuerpo ya preparan desde hace algunos días lo que será la visita a Unión en Santa Fe donde Gimnasia intentará recuperar lo que Diego Abal y compañía le privaron. Y de cara a ese cotejo, correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional, el entrenador de Gimnasia sabe que podrá volver a contar con Ignacio Miramón, eliminado junto a la Selección Argentina del Mundial Sub 20 a manos de Nigeria en la jornada de ayer.

Frente a esta situación, y a la espera del regreso del mediocampista, es prácticamente un hecho que estará en la mitad de la cancha el domingo en el 15 de Abril, ya que llega con ritmo y descansado luego de no haber visto acción ante los africanos en San Juan.

Sin embargo, el entrenador Tripero espera también por la evolución de uno de sus futbolistas, por que lo aún mantiene una duda previa de cara al once a plantar en suelo santafesino.

Tras el encuentro con el Verde de Junín, Bautista Barros Schelotto presentó una molestia en una de sus rodillas, por lo que ayer no se movió a la par del resto de sus compañeros.

Frente a este panorama, Chirola tiene algunos días más para exigir al lateral por la derecha, quien hará lo posible para decir presente en un choque más que importante frente al Tatengue, rival directo en la pelea del albiazul.

No obstante, la buena noticia para el exmediocampista del Lobo, de Racing y de Quilmes, entre otros, es que Guillermo Enrique dejó atrás la sobrecarga muscular que no le permitió decir presente ante los juninenses, por lo que, en caso de no llegar en aptas condiciones Barros Schelotto, será quien ocupe ese sector de la cancha.

Una tercera alternativa, la cual desde el cuerpo técnico no creen que sea necesaria, es la de Gonzalo González, quien ayer completó una buena tarea dentro de una Reserva de Lucas Lobos que triunfó por goleada 4-0 ante los santafesinos en el Bosque.