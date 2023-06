Esta tarde habla Massa en medio de la interna del Frente de Todos por definir si hay unidad o PASO

El Frente Renovador (FR), que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, tendrá hoy su congreso partidario para definir la estrategia electoral para las PASO, mientras otros sectores del Frente de Todos (FDT) insisten con la necesidad de ir a una primaria, a cinco días del cierre de frentes y alianzas, y a 15 del cierre de listas.



La cita del 'massismo' será hoy desde las 16 en el estadio Movistar Arenas -ex DirecTV- ubicado en Olivos 3215, de la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, con 12.000 lugares reservados, adelantaron los organizadores.



El encuentro del FR -que preside el vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos, Pablo Mirolo- se realizará a solo cuatro días de la fecha límite para presentar las alianzas y frentes electorales y, en lo formal, tratará un orden del día que incluye la habilitación al partido a integrar un frente, al igual que ya lo hizo el Partido Justicialista (PJ) el pasado 16 de mayo en el microestadio del club de Ferro.



El discurso de cierre de Massa está previsto para las 17 y se espera que esté enfocado en bregar por un candidato de consenso en el Frente de Todos y en contra de la competencia interna que hoy impulsan los precandidatos Daniel Scioli y Agustín Rossi, con el respaldo del presidente Alberto Fernández.



En el último encuentro de la mesa de conducción del Frente Renovador, el 19 del pasado mes en San Fernando, Massa formalizó la convocatoria para el congreso e inauguró el concepto de “orden político para tener orden económico”, el eje central del discurso contra las PASO.



“Es clave que el 10 de junio, cuando hagamos el congreso, fijemos una posición política respecto de respaldo de candidaturas. Cómo participaremos del Frente –de Todos- y cuál es la nueva realidad del Frente en términos de representación política y electoral”, expresó en ese momento el ministro de Economía, previo al viaje que emprendió luego a China.



Luego de aquel encuentro en San Fernando y hasta hoy, los dirigentes del Frente Renovador fueron los encargados de expresarse en los medios de comunicación en contra de las PASO y apuntando contra la postura de Scioli y Rossi, en particular.



La presidenta de la Cámara de Diputados y miembro del FR, Cecilia Moreau, indicó ayer que el congreso partidario “no discutirá si Massa se presentará o no como precandidato presidencial”, porque “lo primero que hay que hacer es ordenar la coalición” oficialista, ya que “no hay orden económico si el Gobierno no se ordena políticamente”.



Moreau aseveró que el massismo no tendrá "una aptitud de ruptura” con el Frente de Todos, pero alertó que Massa "no puede ser ministro de un Gobierno que se esté tirando barbaridades en los medios por unas PASO”.



Es más, sobre la posibilidad de una renuncia del funcionario en este contexto, Moreau aseguró: “No lo descarto, tampoco lo quiero afirmar, pero lo veo en un nivel de hartazgo importante”.



En tanto, los precandidatos que mantienen sus postulaciones y la idea de ir a unas PASO, Scioli y Rossi, ratificaron una vez más sus aspiraciones.



En tanto, el embajador argentino en Brasil reconfirmó su participación en los comicios y respondió al planteo del 'massismo' al aseverar que “las PASO fortalecen el orden político y económico” de la coalición oficialista.



“Yo estoy enfocado y convencido de que la mejor manera de encarar un proceso de fortalecimiento de orden económico y político son las PASO. Es decir, para mí, las PASO fortalecen el orden político y económico”, dijo Scioli, en declaraciones a radio La Red.



En esa línea, continuó: “En la democracia, el orden político surge de la decisión de la gente y eso lo garantiza la democracia en las PASO. Por eso, nosotros, con –la ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora bonaerense- Victoria Tolosa Paz, queremos PASO porque estamos convencidos de que nos amplía, nos fortalece y nos perfila para la victoria”.



Sobre la presión de los otros sectores del FdT para que haya un único candidato, como los gobernadores e intendentes peronistas, Scioli señaló: “Yo solo siento la presión de la gente y sus problemas porque la política se habla a si misma mientras la gente es la que sufre la inflación y la inseguridad”.



Otro de los precandidatos que respondió al massismo fue Rossi, quien sostuvo que “lo natural hoy, al no haber un candidato de síntesis, es no forzarlo” y remarcó que “la política está ordenada alrededor de la gestión. Si nosotros logramos seguir fortaleciendo nuestras reservas económicas, no vamos a tener turbulencia”.



El también postulante a la Presidencia, el dirigente social Juan Grabois, dijo, por su parte: “La amenaza de Massa con un golpe económico por una rencilla electoral revela su verdadera faz” y añadió: “¿Hartazgo? Harto está el país con quienes juraron desempeñarse con lealtad y patriotismo y lo hacen con deslealtad y oportunismo mientras la gente se desangra con una inflación rampante”.