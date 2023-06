La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado tendrá como plato principal el choque de la UEFA Champions League entre Manchester City e Inter, en un encuentro que se jugará en Estambul, Turquía. A su vez, Boca recibe a Lanús en la Bombonera y Talleres de Córdoba, uno de los animadores del torneo, hará lo propio ante Arsenal. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

19:00 Platense vs Tigre TNT SPORTS

20:00 Boca vs Lanús ESPN Premium

21:30 Talleres de Córdoba vs Arsenal TNT SPORTS

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

16:00 Manchester City vs Inter ESPN/ STAR +

PRIMERA NACIONAL

14:35 San Telmo vs Alte Brown TYC SPORTS PLAY

15:00 Brown (PM) vs Patronato TYC SPORTS PLAY

15:30 Def. Unidos vs Gimnasia (M) TYC SPORTS PLAY

15:30 Agropecuario vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs Dep. Moron TYC SPORTS PLAY

16:35 Temperley vs Def. de Belgrano TYC SPORTS PLAY

AMISTOSO INTERNACIONAL

21:00 Panamá vs Nicaragua

23:00 México vs Camerún

PRIMERA "B"

15:30 Ituzaingó vs Cañuelas

15:30 Dep. Armenio vs Dock Sud

15:30 Argentino (Q) vs Acassuso

15:30 Villa San Carlos vs Fenix

15:30 San Miguel vs Sacachispas

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Atlanta United vs DC United

MLS Season Pass

20:30 Montreal vs Minnesota MLS Season Pass

20:30 Charlotte FC vs Seattle Sounders MLS Season Pass

20:30 New England vs Inter Miami MLS Season Pass

20:30 Orlando City vs Colorado MLS Season Pass

20:30 Toronto FC vs Nashville SC MLS Season Pass

21:30 Kansas City vs Austin FC MLS Season Pass

21:30 Houston Dynamo vs Los Angeles FC MLS Season Pass

21:30 Chicago Fire vs Columbus Crew MLS Season Pass

22:30 Real Salt Lake vs New York FC MLS Season Pass

23:30 SJ Earthquakes vs Philadelphia MLS Season Pass

23:30 Vancouver vs Cincinnati MLS Season Pass

TOP 12 DE LA URBA

15:10 CUBA vs. Newman STAR +

15:10 La Plata vs. Buenos Aires STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. Alumni STAR +

15:10 CASI vs. San Luis STAR +

15:10 Pucará vs. Belgrano STAR +

15:30 SIC vs. Hindú ESPN 3/ STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Coritiba vs Santos STAR +

18:30 Atl. Mineiro vs Bragantino STAR +

18:30 Botafogo vs Fortaleza STAR +

18:30 Corinthians vs Cuiaba STAR +

21:00 Bahia vs Cruzeiro STAR +

ROLAND GARROS

10:00 Final femenina ESPN 2/ STAR +

HOCKEY MASCULINO: TORNEO METROPOLITANO

12:00 Quilmes vs. San Martin STAR +

HOCKEY FEMENINO: TORNEO METROPOLITANO

14:00 Ciudad vs. GEBA STAR +