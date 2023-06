Detienen a la exprimera ministra de Escocia

La exdirigente independentista escocesa Nicola Sturgeon, quien dimitió de su cargo en febrero, clamó ayer su inocencia tras ser detenida varias horas en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades en las finanzas de su partido. Los investigadores interrogaron a la exministra principal escocesa durante siete horas a raíz de una pesquisa sobre las finanzas del Partido Nacional Escocés (SNP), la fuerza política dominante en Escocia. Luego fue liberada a la espera de nuevas investigaciones.

“Estar en la situación en la que me encontré cuando tengo la certeza de no haber cometido ningún delito supone una conmoción y es profundamente angustioso”, escribió Sturgeon en un comunicado tras quedar en libertad. “Nunca haría nada que perjudicara ni al SNP ni al país”, añadió, tras ir de manera voluntaria al interrogatorio. “La inocencia no es sólo una presunción a la que tengo derecho por ley. Sé más allá de toda duda que soy inocente de cualquier delito”, continuó la que fue ministra principal del Gobierno escocés y líder de la formación nacionalista desde 2014.

Es la tercera detención en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades financieras del SNP, que ha sacudido el panorama político escocés. El partido, que aboga por la independencia de Escocia, ya había quedado debilitado tras la dimisión sorpresa en febrero de su carismática líder.

La investigación policial, que arrancó en 2021, busca esclarecer el destino de unas 600.000 libras esterlinas (750.000 dólares) recaudadas por el partido para organizar un nuevo referendo de independencia, un proyecto actualmente bloqueado ante el rechazo del gobierno británico.