VIDEO. La Plata: una alumna golpeada en una escuela, terminó con cuello ortopédico

Otro caso de violencia escolar volvió a sacudir a La Plata en las últimas horas. Una alumna de 2° año d sufrió una golpiza que la dejó con heridas severas.

La mamá de la joven denunció que “casi la matan”. Ocurrió en la Escuela Media N° 26, de 4 entre 62 y 63, donde además, según asegura la mamá de la chica, sufre bullying.

“Cuando fui a la escuela a pedir explicaciones, como respuesta me dijeron que saque a mi hija del colegio. Es una locura. Deben expulsar a quien casi mata a mi hija. Me la dejaron con cuello ortopédico y los directivos no hicieron nada”, aseguró la mamá a TN.

La mujer decidió radicar la denuncia penal en la Comisaría Novena. “Ya no sé a quién recurrir. Encima me dicen que saque a mi hija del colegio, pero tengo a mis tres hijos ahí, no puedo cambiar mi vida por estos inoperantes