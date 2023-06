La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado tendrá tres encuentros que fueron postergados en sus respectivas fechas en la Liga Argentina y que se jugarán esta jornada para estar al día. Además, hay mucho fútbol de ascenso con partidos interesantes que se juegan permanencias y la gloria de volver a la primera división del fútbol argentino. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Unión vs Lanús TNT SPORTS

18:00 Racing Club vs Vélez TNT SPORTS

21:00 River vs Defensa y Justicia ESPN Premium

PRIMERA NACIONAL

15:00 Tristán Suárez vs Atl Rafaela TYC SPORTS PLAY

15:00 Dep. Moron vs Agropecuario TYC SPORTS PLAY

16:10 Chacarita vs Dep. Madryn STAR +

18:10 Ind Rivadavia vs Aldosivi TYC SPORTS PLAY

19:00 Alvarado vs Flandria TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

12:10 Comunicaciones vs Ituzaingó

15:30 Acassuso vs Colegiales

15:30 UAI Urquiza vs Dep. Armenio

15:30 Cañuelas vs Merlo

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:30 New York FC vs Columbus Crew Apple TV

20:30 DC United vs Real Salt Lake Apple TV

20:30 New England vs Orlando City Apple TV

21:30 Kansas City vs Los Angeles FC Apple TV

21:30 Nashville SC vs St. Louis City Apple TV

23:30 SJ Earthquakes vs Portland Timbers Apple TV

ELIMINATORIAS EUROCOPA

13:00 Noruega vs Escocia STAR +

13:00 Azerbaiyan vs Estonia STAR +

13:00 Montenegro vs Hungria STAR +

15:45 Chipre vs Georgia STAR +

15:45 Albania vs Moldavia STAR +

15:45 Islas Feroe vs Rep. Checa STAR +

TORNEO FEDERAL A

15:00 Liniers (BB) vs Circulo Dep. (O)

15:00 Santamarina vs Sol de Mayo (V)

15:30 Huracan (LH) vs Ciudad Bolivar

15:30 Crucero (M) vs Central Norte (S)

15:30 Boca Unidos vs Sol de America (F)

18:00 Douglas Haig vs Defensores (VR)

19:00 San Martín (M) vs Sp. Peñarol (SJ)