Madrugada sin luz en barrios de La Plata: "Antes los cortes eran por el calor, ¿y ahora son por el frío?"

En una madrugada en la que el termómetro marcó un descenso de la temperatura en torno a los 5 grados, desde algunos barrios de La Plata los vecinos dieron a conocer que sufrieron cortes de luz y la pasaron mal, ya que estuvieron toda la noche sin poder hacer uso de los artefactos de calefacción. No obstante, los reclamos por las falencias del servicio se vienen multiplicando desde ayer.

"Se cortó la luz cuatro veces, es una locura. Ahora estamos sin luz pero el primer corte comenzó a las 23.30", aseguró Liliana Cerain desde la esquina de 115 y 38, en Barrio Hipódromo.

"Me comuniqué con Edelap y no supieron darme respuesta. Es una locura que esto ocurra en pleno invierno. No se puede ni siquiera usar la calefacción del aire acondicionado", lamentó la usuaria.

María Elisa, también desde Hipódromo, dio cuenta en las primeras horas del sábado de "un corte de luz que comenzó hace varias horas". "Primero comenzó intermitente y luego el cese se amplió un poco. Que Edelap se haga cargo", deslizó la mujer.

En tanto, Marcelo, usuario de 4 y 33, contó pasada la medianoche que "en unas pocas horas sufrimos al menos cinco cortes de energía con un espacio de media hora cada uno".

"Lamentablemente, se nos van arruinando los aparatos con lo que vale todo. Hoy cualquier artefacto eléctrico sale una fortuna. Es increíble lo que hacen. Si hace calor es porque hay mucha demanda. Y ahora es porque hace frío, ¿entonces qué tiene qué pasara para tener un buen servicio de luz?", planteó el hombre desde Barrio Norte.

Por último, se interrogó: "¿Quién se hace cargo de esta anomalía?".

Asimismo, Guillermo Vucetich, otro vecino de la zona, aseguró estar "indignado". "Para las 21.10 tuvimos el cuarto corte eléctrico y esto sigue", sostuvo.

Cabe señalar que hasta el cierre de la edición impresa de EL DIA se multiplicaban las quejas desde barrios como Tolosa, Villa Elvira El Retiro y algunas áreas de Zona Norte por los cortes de luz. No obstante, el punto más crítico era el sector de ruta 11 y 609 en donde manifestantes cortaron la calle "por un corte de luz que ya lleva cuatro días".