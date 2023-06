Es preciso detener y revertir el crecimiento inorgánico en la periferia de la Ciudad

El crecimiento inorgánico que se registra en el Gran La Plata se ve agravado por el pésimo estado en que se encuentran las calles de tierra, actualmente anegadas por las lluvias caídas en las jornadas anteriores. En ese sentido, la expresión formulada por vecinos del barrio San Carlos, en la zona de diagonal 144 y adyacencias, no pudo ser más elocuente: “transitar por acá es una proeza”.

Lo cierto es que tanto allí como en muchos otros sectores, cuando llueve las calles quedan anegadas y a los vecinos les resulta ciertamente dificultoso, ya no movilizarse con vehículos sino, tan sólo, caminar por ellas.

Tal como se ha dicho tantas veces, el imparable crecimiento horizontal de las áreas pobladas en La Plata no hace sino agravar las deficiencias existentes. Pero no sólo fallan las redes viales, sino que toda la gama de servicios públicos brilla por su ausencia. Desde luego que el caso de las calles intransitable pasa por ser uno de los problemas más graves, ya que tampoco los transportes públicos o las ambulancias se internan por ellas.

Cabe reseñar que en no pocos lugares, los vecinos despliegan acciones comunes para colocar mejorado en algunas de las calles, a su entero costo, pero con el tiempo nuevamente quedan al descubierto los viejos pozos y reaparecen lo anegamientos en la primer lluvia.

En fecha reciente y también en la zona sur de la ciudad fueron otros grupos de vecinos los que realizaron tareas de bacheo y reparación de calles, en trabajos realizados por iniciativa propia.

Resulta inocultable que, en no pocas oportunidades y a lo largo de muchas décadas, imperaron criterios poco ortodoxos en materia vial y urbanística. Se había consagrado una suerte de latiguillo para definir los trabajos que se realizaban a partir de la inminencia de procesos electorales: “Vamos a salir a pintar calles...”, decían.

Esto significaba que se apuraba la construcción superficial de vías camineras, carentes de contrasuelos firmes, sin cordones y sin haberse previsto el previo tendido de redes de servicio esenciales.

El resultado quedaba a la vista dos o tres meses después de inaugurada la precaria pavimentación de esa arteria, con la aparición de grietas, baches y otras deficiencias, hasta volverse en pocos años, literalmente, a contar con unan calle intransitable.

Vale señalar que los vehículos de gran porte, como los camiones y micros, registran pesos de hasta más de cuatro toneladas por eje, que en poco tiempo deterioran las capas asfálticas. Tampoco se fiscalizan debidamente –cuando existen- la presencia de pérdidas de las redes de agua, que debilitan el pavimento o el mejorado de las calles.

Se advierten aquí y allá hundimientos causados por filtraciones subterráneas, cubriéndose los pozos con placas metálicas que se eternizan sobre las calzadas.

Como se dijo, dista de ser éste un problema de los últimos años. Pero no debiera aguardarse más para impulsar todos aquellos planes urbanísticos integrales, que apunten a garantizar la existencia no sólo de redes camineras confiables , sino de las previas estructuras de servicios, que apunten a garantizar en La Plata las bases de un crecimiento racional y no inorgánico.