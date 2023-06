Taylor Swift en Argentina: cuándo salen a la venta las entradas, los precios y dónde comprarlas

Finalmente Taylor Swift confirmó que cantará en Argentina, y llega en el marco de su gira "The Eras Tour". Luego del anticipo en exclusiva de EL DIA sobre su visita al país, la artista estadounidense confirmó este viernes que brindará dos shows en el estadio Monumental de River el 9 y 10 de noviembre, y no en el Estadio Único como se había especulado.

Además de haber sido confirmado por Taylor Swift, la empresa DF Entretermeint lo anunció en las redes sociales. La productora anticipó que pronto comenzará a vender las entradas de los recitales, que se podrán conseguir a través de la página oficial de AllAccess.com

Cuándo cantará Taylor Swift en Argentina 2023

Como quedó dicho, la cantante se presentará el 9 y 10 de noviembre en el Estadio Más Monumental de River Plate.

Dónde comprar las entradas para Taylor Swift en Argentina

Se informó que la preventa exclusiva de tickets será para clientes del Banco Patagonia y estará disponible a partir del próximo lunes 6 de junio a las 10.

En tanto, la venta general se liberará el martes 6 de junio a las 10. Se cree que se agotarán en pocos minutos, por lo que los fans deberán estar expectantes. La adquisición de las entradas se harán por la página oficial de AllAccess.com.

Taylor Swift en River Plate: precios de las entradas

Estos son los precios de las entradas para ver a Tylor Swift en Argentina:

* Campo delantero $75000 + Service Charge

* Campo Trasero $40000 + Service Charge

* Platea Preferencial $85000 + Service Charge

* Platea Pref. Visión Lateral $75000 + Service Charge

* Platea Alta $45000 + Service Charge

* Sivori Media $50000 + Service Charge

* Sivori Alta $30000 + Service Charge

* Centenario Media Visión Restringida $19000 + Service Charge

* Centenario Alta Visión Restringida $160000 + Service Charge

También se venden paquetes VIP:

* Karma is My Boyfriend $155000

* It's A Love Story $85000

* It's Been A Long Time Coming $175000

* ...ready for it $95000

* I Remember It All Too Well $105000

* We Never Go Out of Style $67500

Otras fechas anunciadas por Taylor Swift

Además de Argeitna, Taylor Swift anunció otras fechas de su gira:

24 de Agosto Mexico City, Mexico Foro Sol

25 de Agosto Mexico City, Mexico Foro Sol

26 de Agosto Mexico City, Mexico Foro Sol

9 de Noviembre Buenos Aires, Argentina Estadio River Plate

10 de Noviembre Buenos Aires, Argentina Estadio River Plate

18 de Noviembre Rio de Janeiro, Brazil Estádio Nilton Santos

25 de Noviembre São Paulo, Brazil Allianz Parque

26 de Noviembre São Paulo, Brazil Allianz Parque