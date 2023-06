La noticia de Jorge Rial tras su episodio cardíaco que dejó sorprendido a un movilero: "Tuve una reunión para..."

El conductor de radio y televisión Jorge Rial, se encuentra recuperándose tras el duro episodio que le tocó vivir en Colombia, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y tras ello, tuvo que ser reanimado por los profesionales médicos.

El ex Intrusos, se reincorpora lentamente, pero ya se enfoca en lo que viene. Y justamente, en una entrevista mano a mano con el programa LAM que conduce Ángel de Brito, aseguró una noticia que dejó sorprendido a más de uno y también al propio cronista: "Vine a una reunión (a la radio) para empezar a hablar de la vuelta, porque volver voy a volver”, aseguró.

Aunque era de presumirse que Rial regresaría a los medios, no se hablaba de plazos y de una vuelta rápida. Sin embargo, al parecer podría hacerlo en el corto plazo.

"Vine de visita, todavía no estoy para trabajar, tengo como para diez días más. Pero tengo que volver cuando esté bien, me tengo que cuidar, así que estoy tranquilo. Salí a caminar y vine a visitar a la radio. Me fui a tomar un café y llegué caminando acá, de paso hago ejercicio y me vuelvo caminando", remarcó.

En esta misma línea, manifestó que "la vuelta en principio tiene que ver con la radio" y que "estoy recuperando la voz, haciendo mucho ejercicio".

Por último habló de su programa "Argenzuela" y señaló: “Voy a volver este año, yo calculo que en dos semanas por lo menos voy a estar. Apenas recupere la voz, vuelvo. Acotado, van a tener que hablar más los pibes, es algo que estamos hablando de qué manera se va a hacer, pero apenas recupere la voz vuelvo”.