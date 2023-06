Entre faltantes y retoques, en La Plata el almacén sigue al ritmo de los aumentos

En una nueva recorrida por ocho almacenes, minimercados y supermercados de distintos barrios de la Ciudad, este diario registró que los precios de mercaderías alimenticias, de higiene personal y de limpieza básicas siguen incrementándose con algunas particularidades. En primer lugar, muchos de los productos seleccionados están en falta en varios comercios donde se explicó que como no se encuentra en el mayorista no se repone o los proveedores no cuentan con stock para venderles. Por otro lado, continúa la modalidad de no colocar precio de góndola en un par de casos.

Además, algo que llamó la atención fue que el valor de la leche no mostró variaciones en ninguno de los comercios visitados, al igual que lo del queso cremoso, donde no se registraron subas sino mantenimiento de precios y una baja en una cadena de supermercado. Esto se resalta dado que los lácteos venían marcando una suba sostenida de precios hace varias semanas.

Lo mismo que con ese último producto ocurrió con el aceite, que tampoco mostró aumentos, sino dos mermas de precio en un comercio de Plaza Malvinas y otro de la zona de la Estación de Trenes.

Finalmente, las subas de precios no se dan por producto en todos los comercios, lo que indicaría una tendencia sobre esa etiqueta en particular: esta semana se observó que cada comercio remarca la mercadería según como pudo conseguirla y su flujo de venta. Además, la mayoría de los valores que aumentaron no fueron los mínimos o máximos que se habían registrado la semana pasada, sino que la variante estuvo entre los costos intermedios.

Como se aclara semana a semana, los productos seleccionados para el relevamiento son la manteca La Serenísima por 200 gramos, la leche La Serenísima clásica por 1 litro, el queso cremoso Cremón por kilo, el arroz Molinos Ala por kilo, los tallarines Don Vicente por 500 gramos, la yerba Playadito por medio kilo, el aceite Natura por un litro y medio, el puré de tomate Arcor por 530 gramos y la mayonesa Hellmann’s por 500 centímetros cúbicos.

Más mercadería

Desde la semana pasada se empezaron a seguir también los precios del azúcar Ledesma por kilo, la harina leudante Blanca Flor por kilo, la lavandina Ayudín Clásica por litro, la pasta dental Colgate Original en su variedad de 140 gramos, el papel higiénico Higienol Rinde simple de cuatro rollos por 50 metros y el jabón de tocador Palmolive familiar por 150 gramos.

La comparación de los registros mostró que en el caso de la manteca aumentó su valor en tres puntos de venta (dos cadenas de supermercado y un local de la zona de la Estación de Trenes) con una diferencia mayor de precio de 124 pesos entre la semana pasada y esta. Este producto, que mantuvo costos en cuatro comercios y bajó 12 pesos en un supermercado, se encontraba hace siete días entre los 606 y 770 pesos y ayer se vio entre 638 y 850 pesos.

El precio de la leche no mostró variaciones en ninguno de los comercios visitados

En cuanto al arroz, el aumento que se observó fue de 5 pesos en dos locales (ambas cadenas de supermercados), mientras en el resto de los comercios mantuvo su valor, que oscilaba ayer entre los 255 y 466 pesos, cuando hace siete días su menor costo era de 250 pesos.

Por el lado de los tallarines, la única suba que se vio fue de 16 pesos en un hipermercado. Lo llamativo fue que este producto faltaba en cuatro de los comercios visitados (dos cadenas de supermercado, un punto de venta en El Mondongo y otro en La Loma) y en los otros tres mantuvo su precio, que se encontraba entre los 423 y 570 pesos, mientras que la semana pasada estaba entre 380 y 610, lo que muestra que la suba se dio entre los precios intermedios y donde se había registrado más barato hace siete días, ayer no había.

La Yerba también mantuvo su precio durante esta semana en cinco comercios y tuvo aumento en tres (dos supermercados y un minimercado de Plaza Malvinas), donde el mayor fue de 87 pesos. La semana pasada este producto estaba entre los 530 y 763 pesos, cuando ayer se encontró hasta 850 pesos.

El puré de tomate faltaba en tres locales, en uno mantuvo su precio y en cuatro (dos supermercados, un local de la zona de la Estación de Trenes y otro de Plaza Malvinas) mostró un aumento que llegó como máximo a los 60 pesos, encontrándose entre 180 y 300 pesos, cuando hace siete días su valor mínimo era de 174 pesos.

La mayonesa tuvo tres subas (todas en cadena de supermercados) de casi 25 pesos, una baja de 24 (barrio de Plaza Malvinas), mantuvo el valor en dos puntos de venta y faltó en uno. Se encontró entre los 428 y 680 pesos, mientras que la semana pasada estaba entre 465 y 704 pesos.

El azúcar faltó en cuatro locales, en tres mantuvo sus valores y en uno de El Mondongo subió hasta 40 pesos. Se la observó entre los 600 y 690 pesos, al igual que hace siete días, pro lo que el valor que se modificó no pasó el precio máximo.

El puré de tomate aumentó en cuatro de los ocho puntos de venta seleccionados

En cuanto a la harina, tuvo dos subas en cadenas de supermercados, donde la mayor fue de 16 pesos, pero también registró una importante baja de 115 pesos en La Loma. A la vez, mantuvo su precio en tres comercios y en dos no se encontró. Ayer, se registró su precio entre los 326 y 360 pesos, cuando hace una semana estaba entre 313 y 455 pesos.

La lavandina tuvo cuatro subas (tres en cadenas de supermercados y una en El Mondongo), donde la mayor fue de 10 pesos. Se encontró al mismo precio en dos locales y en otros dos no se encontró la variedad seleccionada. Los valores: entre 220 y 280 pesos, cuando la semana pasada el precio mínimo era de 211 pesos.

En la pasta dental faltó en tres puntos de venta, mantuvo su precio en dos y se observaron dos subas en cadenas de supermercados, donde la mayor fue de 160 pesos. En uno de los comercios no tenía el valor en la góndola. El costo osciló ayer entre los 681 y 1.100 pesos, cuando la semana pasada el valor mínimo era de 520 pesos.

El papel higiénico estaba al mismo precio en dos de los comercios seleccionados, faltaba en tres y en otros tres ( una cadena de supermercado, un local de El Mondongo y uno de Plaza Malvinas) subió hasta 165 pesos. Se lo vio ayer entre los 583 y 897 pesos, cuando la semana pasada estaba entre los 420 y 825 pesos.

Finalmente, el jabón de tocador mantuvo el valor en dos comercios, faltó en tres y subió en las tres cadenas de supermercados registradas, llegando a 12 pesos de diferencia. Estaba entre los 253 y 350 pesos, mientras que la semana pasada su valor mínimo registrado fue de 241 pesos.