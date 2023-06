Chiky Bombom: la estrella del “buenas, buenas” se confiesa

Del “buenas, buenas” al “tengo la personalidad”, pasando por “la vida me sabe a frutas” y el “cómo amanecimos” han pasado algunos años, millones de seguidores y una nueva vida para su autora, la Chiky Bombom Real, estrella de las redes sociales, reconocida por su buena energía y sus mensajes cargados de positivismo. Aún así, y pese a su imagen de empoderamiento, confiesa en diálogo con EL DIA: “Peleo conmigo todos los días”.

Nacida bajo el nombre de Lissette Eduardo y originaria de República Dominicana, la vida de la Chiky tuvo sus momentos de oscuridad. De hecho, sufrió depresión y llegó a planear su muerte y la de su hijo a través de Facebook. Pero de su peor crisis, renació. Sin nada que perder, y como una especie de terapia, empezó a descargar su angustia en videos en los que transmitía una vibra que logró trascender pantallas y países hasta convertirse en una verdadera estrella de las redes sociales. Tanta fue la fascinación por ella que no tardó en saltar a la tevé como una de las presentadoras de “Ojos de mujer”, que hoy a las 23 inicia su tercera temporada por la pantalla de E! Entertainment.

En diálogo con EL DIA desde Estados Unidos, en donde reside desde los ocho años, Chiky se refirió a esta nueva entrega del ciclo que comparte con Érika de la Vega y Elizabeth Gutiérrez y a la que, bajo la moderación de Carla Medina, se unirán artistas invitadas, desde Carmen Aub (“El Señor de los Cielos”) hasta Alicia Machado (“Los Simuladores”), pasando por Flavia Laos (Ganadora “People’s Choice Award” 2022) y la modelo trans colombiana Mara Cifuentes.

¿Cómo te preparás para esta nueva temporada de “Ojos de Mujer”?

-Bueno, yo estoy preparada hace mucho, desde la primera yo estaba lista, esperando con ansias y con hambre la tercera temporada. ¡Va a estar rrrrrrica! Verán una Bombón diferente. Te voy a ser totalmente honesta, verán una bombón diferente porque para la primera temporada y la segunda temporada yo tenía como un poquito no de miedo pero sí tuve mucho cuidado en decir muchas cosas que pienso. Pero en esta tercera temporada vengo arrasando con la vida, mi amor, cosechando la alegría y no hay obstáculos que me impidan disfrutar de un nuevo día. ¡Prepárense!

-Y ese miedo, Chiky, ¿por qué era?

-Porque peleo conmigo misma y mis inseguridades.

-¿A pesar de que te vemos tan empoderada?

-Te voy a dar una exclusiva, mi amor: Yo soy mi propia enemiga. Yo no peleo con nadie, yo no tengo enemigas: Yo peleo conmigo todos los días.

-¿Y cómo hacés cuando estás flaqueando y tenés que levantarte y salir?

-Yo me miro al espejo y miro mucho hacia atrás y me acuerdo de dónde salí, de cómo vivía mi vida y miro ahora las bendiciones que papá Dios me ha dado. Entonces, ahí empiezo a sentirme peor, porque digo ‘Dios mío, no puedo ser malagradecida’. Todo el tiempo tengo que agradecer, porque mi vida ha sido maravillosa, con todo los obstáculos, ha sido una vida bendecida, y ahí me paro mi amor, me sacudo y salgo a conquistar el mundo.

-Una de tus frases más famosas es ‘la vida me sabe a fruta’. ¿Qué fruta estás saboreando hoy?

-La piña es una de mis frutas favoritas y es con la que más me identifico. La imagen de la piña tiene un mensaje muy positivo que es hospitalidad y es lo que yo soy. Aparte de que la piña es una fruta un poquito extraña: tiene como unas pinchecitos, es como áspera, y es exactamente lo que yo soy. Por fuera se puede ver verde, pero por dentro puede estar súper amarillita y dulce, como por fuera puede estar amarilla y por dentro súper agria. Yo soy así de vez en cuando. Y hay que aprender también a saborear esos diferentes gustos, ¿no? Ese es exactamente el significado de la vida me sabe a frutas: que todas las frutas no son dulces y esa es la vida, la vida no todo el tiempo va a ser dulce, un día vas a estar feliz, otro día vas a estar triste, otro día vas a querer tirar la toalla, otro día te levantas como la más empoderada del mundo, y la vida es una lucha constante.

-Contame qué significa para vos el proyecto “Ojos de mujer” que fue el que te permitió saltar de las redes a la tele.

-A “Ojos de mujer” yo lo veo como la bebé que nunca he tenido, mi hija, es mi bebé, la protejo por encima de todo. Para mí es lo más importante que me ha sucedido. E! Entertainment tiene todos mis papeles, pasaporte, ciudadanía, todo. Me adoptaron con todos mis papeles porque creyeron en mí cuando muchas personas que sabían que yo tenía mi “wasakaka”, que tenía mi talento, nunca me dieron la oportunidad. E! creyó en mí y para mí eso ha sido todo.

-¿Cómo fue la convivencia desde un primer momento con tus compañeras?

-Espectacular, son mis hermanas.

-¿Tenías algún miedo, algún prejuicio sobre alguna?

-Te voy a dar otro exclusiva: Yo ya conocía a Elizabeth, pero no conocía a Carla, aunque ella me conocía a mí. A Érica no la conocía y le tenía como un poco de miedo porque yo decía ‘esta mujer tan culta y tan inteligente y yo que soy tan abierta y tan suelta’ y resultó que es con la que más cosas en común tengo. O sea, nuestra conexión ha sido magia y yo creo que el éxito del programa tiene que ver con eso, con la vibra que nosotras tenemos. Amo a mis compañeras, conecto con ellas, con todas tenemos algo en común pero pensamos totalmente distinto. Y yo creo que eso se va a notar mucho en esta tercera temporada, porque no estuvimos de acuerdo casi en ninguno de los temas. Yo creo que esa es la magia que va a tener este nuevo show, que no estuvimos de acuerdo, pero al final nos unimos con el mismo propósito porque respetamos la opinión de cada quien. Todo el mundo no tiene que pensar como tú, todo el mundo no tiene que entender lo que tú entiendes, pero al final, hay que apoyarse y debemos, nosotras las mujeres, debemos de practicar. Yo creo que ese es el mensaje más poderoso que se van a llevar de esta tercera temporada.