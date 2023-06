Llegó “And Just Like That...” y ya se palpita el reencuentro del cuarteto

La segunda entrega de “And Just Like That...”, la serie que continúa la historia de la icónica tira de fines de los 90 “Sex and the City” y que sigue las vidas de los personajes a cargo de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis ya transitando los cincuenta y tantos, está disponible desde ayer en la plataforma de streaming HBO Max, donde estrenaron sus dos primeros episodios y luego podrá verse de manera semanal.

A lo largo de sus once capítulos, esta temporada dará continuidad a las vivencias del trío conformado por Carrie, Miranda y Charlotte, mientras atraviesan distintas experiencias personales, profesionales, familiares y amorosas como mujeres en la Nueva York actual.

Mientras, los fans aguardaban con ansias el lanzamiento de la entrega, en la que Kim Cattrall tendrá una aparición en un episodio como la memorable Samantha Jones, la cuarta integrante del grupo, años después de mantenerse alejada de la marca desde que trascendieron sus críticas a los ejecutivos de la serie original y los conflictos que existen con sus ex compañeras.

Michael Patrick King, quien escribió y realizó ambas secuelas cinematográficas de la serie original, ocupa nuevamente el rol de productor ejecutivo junto a las tres actrices principales, en conjunto con Julie Rottenberg, John Melfi y Elisa Zuritsky.

Emitida durante seis temporadas entre 1998 y 2004, “Sex and the City”, basada en el libro homónimo de Candace Bushnell y creada por Darren Star para HBO, mantiene todavía una importante masa de fans que permitió a la plataforma propiedad de WarnerMedia planificar este regreso.