El talentoso perrito “ahorrativo” que junta monedas en la alcancía

Un talentoso cocker spaniel en Escocia mostró su habilidad inusual y obtuvo un récord mundial Guinness al usar su boca para depositar 23 monedas en una alcancía en 1 minuto. Emily Anderson de Aberdeen, Escocia, dijo que a su perro de 4 años, Leo, le tomó alrededor de dos años de entrenamiento dominar el arte de poner monedas de 10 peniques (centavos) en una alcancía. Leo intentó oficialmente el registro de la mayor cantidad de monedas depositadas en una alcancía por un perro en 1 minuto frente a varios testigos en Logie Durno Village Hall. El can consiguió poner 23 monedas en el “chanchito” en el tiempo asignado, con un promedio de una moneda cada 2,5 segundos, superando el récord anterior de 18 monedas en un minuto. “Durante los últimos dos años, tuve que secar muchas monedas de 10 peniques. Se llenan de saliva cada vez que él las levanta y luego son difíciles de recoger si no las seco”, dijo Anderson, que entrenó a Leo dándole golosinas a cambio de cada moneda que “embocaba”. El pichicho recibió masajes relajantes y reiki para “calmar sus nervios” antes de quedarse con el récord Guinness en su rubro. ”Me aseguré de no pedirle demasiado, quería que lo disfrutara y no presionarlo demasiado. Sostenía las monedas, ponía una moneda a su lado, él la levantaba y la depositaba” en la alcancía, detalló Anderson. “En realidad, no pensé que conseguiríamos el récord porque Leo accidentalmente tiró la alcancía y yo la toqué para configurarla nuevamente. Sin embargo, leímos las reglas y no decía nada sobre tocar la alcancía”, comentó la dueña del cocker.