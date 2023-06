Domínguez, en la previa de Estudiantes vs Oriente Petrolero: “la definición será ajustada”

Este miércoles desde las 19 hs, Estudiantes recibirá en UNO a Oriente Petrolero por el último partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Eduardo Domínguez vaticinó un cierre “ajustado”.

“Oriente Petrolero tiene otro entrenador y está en la búsqueda de encontrar un equipo y de hacerse fuerte. Vamos a enfrentar a un rival que nos complicará el partido y dependerá de nosotros. Tenemos que estar preparados para jugar ante cualquier sistema y saber cómo desenvolvernos para atacarlo y controlarlo”, comentó este lunes en conferencia de prensa.

"Estudiantes pone mucha gente en ataque. Son contados los equipos en el mundo que pueden destrabar con facilidad a uno que se cierre atrás, siempre surgen complicaciones y problemas. Nosotros llevamos a los rivales a esos lugares, ahora tenemos que encontrar soluciones diferentes y las estamos trabajando”, reflexionó sobre el equipo.

En tanto, respecto a la definición del grupo C de la Copa Sudamericana, adelantó que será “muy ajustada”. “Sabemos que tenemos que ganar de local y la diferencia de gol existe, pero no podemos entrar pensando en hacer tal cantidad de goles. Hay que estar concentrados. El tiempo no debe jugar en nuestra contra, las cosas se darán por decantación de lo que generemos", concluyó.

A puertas cerradas

El entrenamiento de este lunes en City Bell fue a puertas cerradas. El Pincha está obligado a ganar y, en el caso que también lo haga Bragantino como local ante Tacuary, tendrá que marcar tres goles más. Por eso, Eduardo Domínguez prepara un equipo que no variará demasiado en cuanto a los nombres pero que sí tendrá una vocación más ofensiva que de costumbre por esta particularidad.

Por lo pronto se sabe que Leonardo Godoy no podrá ser de la partida y eso le abre el lugar a Eros Mancuso, que entró bien en ataque pero mal en defensa ante San Lorenzo.

Además, es muy probable que jueguen los dos delanteros juntos. Mauro Boselli, en este partido, será compañero de Guido Carrillo, que viene pidiendo pista desde hace un par de partidos tras recuperarse de su lesión.

Bragantino, el rival a superar en la tabla, viene de golear 4-0 a Flamengo en Sao Paulo y anoche derrotó 2-0 como local a Goias, resultados que lo dejaron bien posicionado en el torneo brasileño. Oriente Petrolero, con Ángel Hoyos como entrenador, perdió 3-2 anoche como visitante contra Jorge Wilsterman, en Cochabamba.