VIDEO.- Tiroteo feroz, un delincuente muerto y un barrio conmovido: qué se sabe del brutal episodio en La Plata

A pesar del correr de las horas, este mediodía los vecinos no podían salir del asombro y la conmoción por el terrible hecho de inseguridad ocurrido anoche en Villa Elvira, en La Plata, y que terminó con un delincuente abatido por la policía y con un patrullero severamente dañado por una maniobra de estilo kamikaze por parte de los sospechosos.

La escena, que dejó el tremendo choque del Chevrolet Aveo contra el móvil policial en la intersección de 7 y 98, tras una persecución a los tiros que no cesó ni siquiera después del fuerte impacto, ya que los ladrones continuaron con el ataque, hasta que finalmente uno de ellos cayó por un impacto de bala en el abdomen, se apoderó de la atención de todo el vecindario y de los transeúntes.

Según pudo establecerse a partir de información oficial, el choque contra el patrullero habría sido una acción de los malvivientes en el intento de escapar ante el asedio policial.

"Tengo una agencia, pero no estaba. Por lo que sabemos ocurrió todo a la 1 de la mañana. Cuando llegamos para trabajar estaba toda esta escena. Se dice que se escucharon al menos 15 disparos. Nunca vi algo así. El barrio no es seguro. Estamos cada vez peor", contó Élida, una comerciante de la zona.

"A mi me han asaltado a la madrugada. Me robaron a la vuelta de mi casa. Es un barrio inseguro, absolutamente. Llamás a la policía y nunca viene. Esta vez hubo un delincuente muerto. Por suerte no estamos aquí a esa hora. Pero es cada vez peor, como ocurre en todos lados. Por más que pongas rejas o alarma, igual te roban", relató la mujer.

Más temprano, otro vecino declaró que "hubo una balacera tremenda" y que más allá de que escuchó los disparos salió de su casa "recién cuando llegó la Policía Científica".

Tal como informó hoy temprano EL DIA, la secuencia comenzó en 115 y 96, tras un llamado al 911. Allí los agentes se toparon con un delincuente que salía de una casa con un arma en mano y que se dio a la fuga en el Aveo comandado por un compinche. En el intento de espantar a los agentes, los sujetos arremetieron a los tiros, dando lugar a una tensa persecución que culminó en la esquina de 7 y 98, en donde los ladrones, ya cercados, debido a que regía un operativo cerrojo, chocaron a un patrullero en el intento de proseguir en fuga.

En ese marco, y a pesar de que estaban acorralados, los tiros no se detuvieron. Uno de ellos, de 36 años, intentó escapar a pie y fue detenido a los pocos metros. Otro, en tanto, cayó herido y posteriormente fue hospitalizado en el ex Policlínico San Martín. Tenía politraumatismo y una herida de bala en el abdomen que, finalmente, desencadenó su muerte más allá de los esfuerzos médicos.

Por lo sucedido se abrió una causa en la justicia penal de La Plata bajo los cargos de "homicidio, abuso de armas, lesiones, atentado, resistencia a la autoridad, portación ilegal de armas y averiguación de ilícito". Se esperaba por la declaración del único detenido.