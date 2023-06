¿Se ha formado una pareja? Camila Homs habló de los rumores de romance con José Sosa: "Nos estamos conociendo"

Mucho se ha hablado de un posible romance entre Camila Homs (ex de Rodrigo De Paul) y José Ernesto Sosa, actual integrante del plantel de Estudiantes. El famoso "chape" en un boliche de Buenos Aires, dejó en evidencia que algo entre ellos se estaba formando.

Tras varios meses de aquel encuentro, Homs aún no dio el nombre de la persona con la que está actualmente, pero aseguró en un móvil que no está sola.

“Estoy muy bien acompañada, nos estamos conociendo”, fue lo que manifestó ante la consulta del periodista.

Este viernes por la noche, José Sosa fue una de las figuras de Estudiantes en el triunfo por 5 a 2 ante Barracas Central, siendo autor de un golazo.

Por su parte, Camila Homs se prepara para su gran desafío en este 2023, que es triunfar en la pista del "Bailando 2023", ya que fue una de las participantes mas pedidas por Marcelo Tinelli. “Me tengo fe bailando, no sé si soy buena o mala bailando, pero sé que voy a darlo todo. Todavía no arrancamos con los ensayos, pero la semana que viene me reúno y a la brevedad empezamos”, señaló.