Una gran expectativa generó Taylor Swift con su llegada a Argentina. La artista internacional estará por primera vez en nuestro país el próximo 9 y 10 de noviembre, en el estadio "Más Monumental", donde hace de local River Plate.

Swift llegará en el marco de su esperada gira mundial “The Eras Tour” con el que volvió a las presentaciones en vivo después de cinco años. La gira comenzó en marzo y ya recorrió gran parte de Estados Unidos.

Lo cierto es que desde este lunes a las 10 de la mañana, ya se podrán conseguir las entradas para presenciar un show que será único y que seguramente contará con un escenario repleto.

La compra será exclusiva para usuarios del Banco Patagonia en este 5 de junio, mientras que el martes 6 la venta de entradas es general para cualquier tarjeta.

La página para adquirirlas será https://www.allaccess.com.ar/ y recomiendan tener ya un usuario hecho para no demorar al momento de comprar.

¿Cuáles serán los precios?

- Campo delantero $75000 + Service Charge

- Campo Trasero $40000 + Service Charge

- Platea Preferencial $85000 + Service Charge

- Platea Pref. Visión Lateral $75000 + Service Charge

- Platea Alta $45000 + Service Charge

- Sivori Media $50000 + Service Charge

- Sivori Alta $30000 + Service Charge

- Centenario Media Visión Restringida $19000 + Service Charge

- Centenario Alta Visión Restringida $160000 + Service Charge

Habrá paquetes VIP: valores

- We never go out of style $67.500

- It’s a love story $85.000

- Ready for it $95.000

- Karma is my boyfriend $155.000

- It’s been a long time coming $175.000