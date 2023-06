Massa acelera a fondo y amenaza con irse si no hay candidato único

Sergio Massa decidió apretar el acelerador. Envió a varios de sus dirigentes a lanzar duras advertencias respecto de la continuidad suya en el Gobierno y en el Frente de Todos para el caso de que el oficialismo no logre sintetizar un candidato presidencial único.

La embestida del ministro no se trataría de un plan urdido en soledad. Diversas fuentes partidarias indican que sería parte de una estrategia acordada con Máximo Kirchner en procura de presionar a Daniel Scioli para que decline sus pretensiones. Luego la definición pasaría por si el postulante oficial será Wado De Pedro, el propio Massa o Axel Kicillof.

El sábado Massa reunirá al Frente Renovador y, según se anticipa, alumbrarán decisiones electorales. ¿Anunciará el titular de Economía que buscará ser candidato presidencial? En el mundillo político se conoce de memoria esa ambición de Massa, pero el tigrense nunca terminó de blanquearla.

Pero mientras tanto, la guerra de presiones para que Scioli se baje es fuerte. Por caso la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apuntó fuerte contra el ex motonauta. Dijo que Massa “está harto de sostener la estabilidad”, mientras que otros integrantes de la coalición “juegan a la interna con soldaditos de cartón”.

“Me alarma que funcionarios, sobre todo el embajador en Brasil, no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país. Me parece irresponsable que en lugar de generar acciones de gobierno estén discutiendo candidaturas”, señaló.

En medio de la embestida, ayer por la tarde se produjo un sugestivo encuentro entre Massa y el presidente Alberto Fernández. Rodeado de un fuerte hermetismo, lo poco que trascendió fue que hablaron de la reciente gira que el ministro realizó a China. Habría durado 3 horas.

Lejos de aplacarse, la embestida massista prosiguió. El ministro de Transporte Diego Giuliano, dijo que “puede traer dificultades en la gestión si se realiza una PASO entre ministros del mismo gobierno”.

“Una PASO interministerial podría tener una dificultad en la gestión”, consideró Giuliano, que argumentó que desde el Frente Renovador que conduce Massa, están planteando “razonabilidad” al resto de los sectores que conforman la coalición oficialista. “Nosotros planteamos algo que está dentro de la lógica de un gobierno, porque nosotros no somos espectadores ni estamos en el llano, sino que tenemos la responsabilidad de gobernar”, remarcó.

El funcionario indicó que el Frente Renovador, con Massa “es parte del Gobierno y y la mejor posición frente a la sociedad es la gestión, sobretodo de la economía que depende de la estabilidad”.En los días previos al Congreso Nacional del espacio que encabeza el titular de la cartera económica, Giuliano afirmó que “el Frente Renovador es parte del FdT, pero su participación en las próximas elecciones “dependerá de la intención que los otros sectores de la coalición tengan para ganar” en los comicios. “Este es en un gobierno que todavía tiene seis meses por delante, en un mundo con desafíos muy grandes. A eso se sumaron una pandemia, una guerra y una sequía importante”, describió .

El ministro de Transporte sostuvo que “en este contexto, el esfuerzo que se hace para que el país salga adelante con grandes expectativas depende de que no tengamos ninguna situación de una inestabilidad externa creada por disputas y posicionamientos individuales”.

Con respecto a un probable anuncio de una precandidatura presidencial de Sergio Massa, Giuliano adelantó que “el sábado el ministro de Economía dará su posición”.

Por su parte, el senador provincial José Luis Pallares se sumó a la estrategia. “No queremos ser rehenes de ambiciones personales. No puede ser que mientras hay dirigentes que trabajan 24/7 para intentar estabilizar la economía, otros en la comodidad de sus sillones, solo construyen candidaturas sin base de sustentación. El Frente de Todos no puede darse el gusto de dividir el voto y correr el riesgo de no pasarlo bien en las primarias”, disparó. Otro llamado para Scioli.

El ministro de Economía podría anunciar el sábado su decisión de ser candidato