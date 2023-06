Con un mensaje en Twitter, el precandidato a presidente del PRO Horacio Rodríguez Larreta le dio la bienvenida a José Luis Espert, quien a su vez publicó fotos con el jefe de Gobierno porteño y con Patricia Bullrich.

"¡BIENVENIDO JOSÉ LUIS ESPERT! El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien. ¡Bienvenido José Luis Espert, un Economista prestigioso con una profunda vocación de cambio, defensor de la democracia y de las ideas de la libertad! A partir del 10 de diciembre vamos a empezar juntos a hacer el cambio de nuestras vidas", fue el mensaje que esta mañana publicó Rodríguez Larreta en su cuenta en Twitter.

Lo llamativo es que se venía diciendo que el anuncio lo iban a hacer casi en simultáneo los dos que pugnan en el PRO por ser presidente, pero la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri aún no se refirió al respecto.

El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al Kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien.…

Espert también oficializó su incorporación a Juntos por el Cambio en un mensaje en el que menciona a Bullrich y Rodríguez Larreta y fotos con ambos. "Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos", dice la publicación.

Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos.
@PatoBullrich @horaciorlarreta @proargentina

La incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio era un tema cerrado. El líder de Avanza Libertad terminaría siendo parte de la coalición opositora y sólo restaba su oficialización, en especial después que el Consejo Nacional del PRO dio el visto bueno.

La incorporación de Espert, quien se distanció con fuertes críticas de Javier Milei, no fue sencilla debido a que el sector de Bullrich lo tomó como un potencial competidor. Por eso una de los elementos que se negoció fue que el precio de sumarse era bajar la candidatura a presidente, algo que para los que están con Rodríguez Larreta no era factible de hacer por entender que no se puede invitar a alguien a sumarse a una fuerza y a cambio requerirle que no sea candidato.

Como si fuera poco, los presidentes de la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal le reclamaron al PRO que decida a la brevedad qué hará con el ingreso de José Luis Espert a Juntos por el Cambio. "Dicha solicitud se debe a que hace más de un mes tenemos pendiente esta resolución y estamos próximos a llevar adelante nuestras instancias partidarias para ratificar y/o definir el marco de alianzas", indicaron a través de un mensaje en el que además indicaron que "la Argentina necesita un JxC unido, plural y responsable, centrado en los problemas que atraviesan los argentinos y no en internas o sectarismos estériles. Con la misma vocación de 2015 y 2019 ampliemos nuestro espacio para ganarle al kirchnerisno y comenzar a sentar las bases de un verdadero cambio consistente y sostenible en el tiempo", y lleva las firmas de Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CCARI) y Miguel Angel Pichetto (ERF).