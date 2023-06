"Unite a nuestra cruzada solidaria: ¡Renovemos juntos las instalaciones de un histórico club platense!"

Con el objetivo de recaudar fondos y poner en valor la sede del Círculo Cultural Tolosano, se inició una campaña solidaria a través de la app Criptoladrillo. Cómo colaborar sin moverte de tu casa y en solo unos pocos minutos.

Primero los aumentos de tarifas, después la pandemia de coronavirus y hoy un contexto inflacionario que complejiza el día a día. A pesar de todo lo que debieron afrontar y afrontan hoy los clubes de barrio para sobrevivir a la crisis, el Círculo Cultural Tolosano sigue firme en su objetivo de cumplir su sueño: poner en valor su edificio.

Es que el espacio de 115 bis entre 528 bis y 529 apuesta por crecer y darle lo mejor a las casi mil personas que practican diferentes actividades en sus instalaciones y para eso necesita reparar la bomba de agua, ampliar y renovar los vestuarios, cambiar mingitorios y canillas y concretar tareas de pintura.

Además, confía en alcanzar su mayor meta: colocar un piso de parquet en la cancha de básquet para que los cientos de jóvenes que practican ese deporte lo hagan de forma segura, sin riesgo de lesionarse y acorde a cómo se desarrolla la disciplina en el resto de los predios.

En este marco, la aplicación Criptoladrillo desarrolló la campaña solidaria “ Ayudar a clubes barriales”, a través de la cual quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante la compra de ladrillos digitales que luego la institución podrá canjear por materiales para la construcción.

“ Es mi lugar en el mundo, mi casa; cuando estoy mal, estresada o siento que me caigo, ‘ el Tolo ’ me saca de eso, me da fuerza para levantarme y seguir”, cuenta María, vecina de la zona que encontró en el círculo cultural una alternativa a su trabajo como cartonera y un camino superador para sus hijos, uno de ellos hoy profesor del lugar.

“ Sin el apoyo de toda esta gente, quizás no hubiera salido, seguiría con el carrito pidiendo por las casas”, asegura, y remarca: “ La comunidad del ‘ Tolo ’ me ayudó a forjar a mis hijos y a mis sobrinos”.

Por su parte, Juan Pablo, miembro de la Comisión Directiva, subrayó la alegría que le genera que el club “ día a día desborde de chicos que están ahí en vez de en la calle” y recalcó que “ hay familias hiper agradecidas” de la contención que hallaron en el lugar.

Frente a esto, mencionó la importancia de renovar sus instalaciones: “ Son cuestiones muy costosas, muy difíciles de alcanzar con cuotas sociales de 300 pesos y muchos chicos becados; uno puede emparchar y arreglar, pero ampliar los espacios es complicado, hoy tenemos lista de espera”.

¿CÓMO PARTICIPAR DE LA CAMPAÑA?

Criptoladrillo es una herramienta especialmente útil para aquellos que buscan cumplir el sueño de la casa propia ya que permite ahorrar en ladrillos digitales (tienen el mismo valor que los reales y la cifra va actualizándose acorde al mercado) y canjearlos luego por materiales de construcción, amoblamiento o electrodomésticos.

En paralelo, la empresa decidió poner a disposición la app para generar acciones solidarias “ que permitan, mediante un pequeño aporte, mejorar la calidad de vida de otros”, según explicó su CEO, Juan Pablo Derito.

“ Buscamos concientizar sobre la responsabilidad social y en esta primera instancia elegimos los clubes porque son lugares de encuentro que buscan la integración y la inclusión”, agregó.

Cada ladrillo digital cuesta actualmente 170 pesos y los usuarios tienen tiempo hasta el 15 de julio para comprar la cantidad que deseen utilizando la aplicación web, de descarga gratuita para dispositivos con sistemas operativos iOS y Android .

El paso a paso para concretar la donación es crear una cuenta, validar la identidad siguiendo las instrucciones que especifica la plataforma, comprar los ladrillos digitales a través de una transferencia y hacer clic en el ícono “ Club Tolosano”.

Cabe destacar que Criptoladrillo utiliza la tecnología blockchain, un registro público no estatal que garantiza plena transparencia y trazabilidad, algo clave para el desarrollo de iniciativas colectivas de esta naturaleza. Por consiguiente los ladrillos digitales, donados por los usuarios, son transferidos directamente al Club, sin ningún intermediario.

Aquellas instituciones que deseen formar parte de las próximas campañas de la empresa, pueden hacerlo llenando el formulario disponible en https://landing.criptoladrillo.ar/donaciones/ .