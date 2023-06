Polémicos dichos de la fiscal que investiga un femicidio en Saladillo

Los dichos de la fiscal platense Patricia Hortel, que se encuentra a cargo de la fiscalía de Saladillo, la colocaron en el ojo de la tormenta. Fue en ocasión de declarar sobre un caso que tiene bajo investigación: el reciente asesinato a balazos de Rocío González, por el que tiene detenido a un compañero de trabajo.

En las últimas horas, tras la detención del presunto femicida, Renzo Chidichimo, la titular de la UFI 2 habría dado a entender que la víctima tuvo la culpa de su muerte, por “no defenderse”.

En declaraciones a un canal de televisión, la representante del Ministerio Público mencionó que González “no tenía carácter” y aseguró que en la sociedad se deben “educar muy distinto a las mujeres”.

Hortel fue consultada sobre el hipotético caso de que la víctima sea su hija. Y sorprendió mucho su respuesta. “Tal vez esté equivocada, la experiencia me indica que no le hubiera pasado. Dificulto que a mi hija le pase una cosa así, porque tiene otro perfil”.

Cuando le cuestionaron sus palabras, le repreguntaron qué perfil tenía la joven, a lo que señaló: “No la conozco a Rocío, no puedo hablar por ella, pero lo que te puedo decir es que la gran mayoría de las víctimas que yo tengo son moderadas, educadas, mucho más respetuosas. Estoy segura de que mi hija lo saca bailando, que se impone y que se hace respetar, porque tiene carácter. Su ‘no’ es respetado y la mayoría de las personas que tengo como víctimas no son así”, explicó dando a entender que Rocío no se impuso ante su agresor.

En cuanto a las denuncias que efectuó Rocío contra Chidichimo, Hortel comentó que a la Justicia y a los empleadores “no les dio tiempo” de actuar.

“Ellos eran compañeros de trabajo desde hace 1 año y medio. Por los datos que logramos recabar en el expediente, él se había obsesionado con ella y la hostigaba. Después de la denuncia en el Juzgado de Paz, se le otorgó un pedido cautelar. Él las primeras medidas cautelares las cumple, pero se vencieron en febrero. En mayo vuelve a agredir Rocío en la vía pública y ella reitera la denuncia. A la semana siguiente, le dio muerte. Hasta los empleadores habían ido a ver a un abogado y lo iban a despedir, pero no les dio tiempo”, explicó.

LA QUIEREN AFUERA

Estupefacto por el contenido de sus declaraciones, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, realizó una conferencia de prensa en el Municipio para anunciar que le pidió al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, que avance con el proceso de remoción de Patricia Hortel.

La solicitud presentada ante la Justicia contó con la adhesión de concejales de ambos bloques políticos.

También hubo un fuerte repudio de familiares de la joven y organizaciones feministas denuncian falta de perspectiva de género en la investigación.

Mariana González, tía de Rocío, habló sobre el pedido de remoción de la fiscal y expresó que ellos irán por su destitución. “Vivimos una realidad macabra con esta mujer”, aseguró.

“¿Qué hay que esperar, que pasen cosas horrorosas para que actúen? Vivimos una realidad macabra con esta mujer y hay muchas cosas en la oscuridad. A mí no me importa la política, pero le hicimos este pedido al intendente para que en Saladillo de una vez por todas haya luz. La fiscal no fue votada por el pueblo, pero él sí y puede hacer que la aparten”, dijo Mariana.

Sobre las declaraciones polémicas, la tía opinó: “Rocío era una gran mujer, con una gran fortaleza, que dejó un hijo de 2 años caminando solo. La fiscal expuso a su hija comparándola y diciendo que no le va a pasar lo mismo porque se sabe defender, pero entonces con estos dichos está incitando a la violencia”.

“Esta mujer se tiene que ir, no solo con esta causa, sino por otras miles de causas tapadas que quedaron sin resolver. No tiene principios ni valores. No voy a parar hasta que la destituya. Mañana el pueblo sale a la calle. Se acabó la ciudad del oprimido”, cerró.

Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires expresaron: “Repudiamos los dichos de la fiscal Patricia Hortel, quien investiga el femicidio de Rocío González. Lo que hizo no es otra cosa que revictimizar a la joven. Es fundamental que estos casos tengan una mirada con perspectiva de género basada en normas internacionales de DD.HH”.

ATRAPADO SIN SALIDA

Como este diario informó en su edición anterior, Chidichimo fue capturado en un campo entre Saladillo y Las Flores, con principio de deshidratación e hipotermia.

“No estaba en condiciones de resistirse, estuvo en la intemperie, en una zona de taperas, por ahí se cobijaba en edificaciones abandonadas”, señaló un investigador.

Tras su captura, el acusado fue alojado en la seccional de Rauch para evitar posibles incidentes, indicaron fuentes policiales.

Y cerca del mediodía del miércoles fue llevado ante la fiscal Hortel, quien en la indagatoria lo imputó de “femicidio”. Lo asiste, al menos hasta ahora, un defensor oficial.