La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado continúa con la fecha 23 del campeonato argentino, donde River, actual puntero del torneo, va a visitar a Barracas Central. A su vez, en La Plata, Estudiantes recibe a Central Córdoba y San Lorenzo hará lo propio ante Rosario Central. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:00 Barracas Central vs River Plate ESPN Premium

17:30 San Lorenzo vs Rosario Central TNT SPORTS

19:00 Estudiantes (LP) vs Central Cba (SdE) ESPN Premium

21:30 Talleres (C) vs Godoy Cruz TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL

15:00 Tristán Suárez vs Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

17:05 Almirante Brown vs Guillermo Brown DSPORTS / 1610

18:00 Nueva Chicago vs Temperley TYC SPORTS PLAY

20:00 Deportivo Morón vs Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

15:30 Acassuso vs San Miguel

15:30 Talleres (RdE) vs Villa San Carlos

15:30 Dock Sud vs Colegiales

15:30 UAI Urquiza vs Argentino (Q)

15:30 Cañuelas vs Los Andes

19:10 Ituzaingó vs. Deportivo Merlo DSPORTS / 1610

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Montreal vs New York FC Apple TV

20:30 Columbus Crew vs New York RB Apple TV

20:30 Cincinnati vs New England Apple TV

20:30 Inter Miami vs Austin FC Apple TV

20:30 Orlando City vs Chicago Fire Apple TV

20:30 Toronto FC vs Real Salt Lake Apple TV

21:30 St. Louis City vs Colorado Apple TV

21:30 Kansas City vs Vancouver Apple TV

21:30 Nashville SC vs DC United Apple TV

21:30 Minnesota vs Portland Timbers Apple TV

21:30 Dallas vs Los Angeles FC Apple TV

23:30 SJ Earthquakes vs L.A. Galaxy Apple TV

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Buenos Aires vs. Hindú STAR +

15:10 Alumni vs. SIC STAR +

15:10 Belgrano vs. Atlético Rosario STAR +

15:10 Newman vs. CASI STAR +

15:10 CUBA vs. Pucará STAR +

15:30 San Luis vs. La Plata ESPN 3/ STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Sao Paulo vs Fluminense STAR +

18:30 Bahia vs Gremio STAR +

18:30 Flamengo vs Fortaleza STAR

20:50 Internacional vs. Cruzeiro ESPN 3

F1 - GP DE AUSTRIA

11:30 Sprint Race STAR +

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

09:00 Bélgica vs. Países Bajos STAR +

ATP 250 - EASTBOURNE

10:30 Final STAR +

AMISTOSO INTERNACIONAL FEMENINO

11:00 Inglaterra vs. Portugal STAR + / ESPN

HOCKEY MASCULINO: FIH PRO LEAGUE

11:30 Bélgica vs. Países Bajos STAR +

MUNDIAL SUB 19

12:30 Semifinales DSPORTS 2 / 1612

ATP 250 - MALLORCA

13:00 Final STAR +

PRIMERA C

15:30 Victoriano Arenas vs Claypole

15:30 San Martín (B) vs Berazategui

15:30 Central Córdoba vs Liniers

PRIMERA D

15:30 El Porvenir vs Dep. Paraguayo

COPA DE ORO

20:30 Cuba vs. Guadalupe STAR +

23:00 Guatemala vs. Canadá STAR +