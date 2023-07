Independiente Rivadavia se mantiene en lo más alto de la zona B de la Primera Nacional

Independiente Rivadavia le ganó a Chacarita por 1 a 0, como local, y se mantiene líder de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, en el cierre de la 21ra. fecha del grupo. El mediocampista Ezequiel Ham marcó a los 4 minutos del segundo tiempo, para festejar la decimotercera victoria en el campeonato y recuperarse de la caída por 2 a 1 ante Mitre, en Santiago del Estero.

La victoria mantiene a Independiente Rivadavia en el liderazgo del grupo con 43 puntos, a uno de su inmediato perseguidor, su rival provinciano Deportivo Maipú, que ayer le ganó a Tristán Suárez 3 a 2.

Mientras que por la 24ta. fecha de la Zona A, Almirante Brown de Isidro Casanova se impuso en tiempo de descuento, por 1 a 0, ante Defensores Unidos, como visitante en Zárate y se colocó como escolta del líder Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

El defensor Ulises Abreliano fue el autor del único tanto del partido a los 49 minutos de la segunda mitad. Además fueron expulsados Juan Ponce (6m. ST) y Bahiano García (53m. ST) en el equipo de La Matanza y Germán Rivero (52m. ST) en el plantel local.

La victoria colocó a Almirante Brown con 38 puntos como escolta y a uno del líder. Al término del cotejo hubo incidentes entre la policía y futbolistas del local, que se vieron afectados por el lanzamiento de gases.

El encuentro entre Guillermo Brown de Puerto Madryn, que estaba perdiendo ante Defensores de Belgrano por 1 a 0, fue suspendido por el árbitro Adrián Franklin en el entretiempo. La decisión obedeció a las agresiones que sufrió el referí por parte de la hinchada local, a raíz de la amonestación de cinco jugadores del conjunto patagónico.

Además Flandria goleó de local por 3 a 1 a Güemes de Santiago del Estero y salió del último lugar del grupo. El defensor Agustín Bellone (28m. PT -en contra-), el delantero Alejandro Gagliardi (12m. ST -de penal-) y el atacante Martín Comachi (47m. ST), anotaron para el conjunto “Canario” y el defensor Michael Sambataro (38m. PT), descontó para el conjunto norteño.

Posiciones Zona A: Agropecuario 39 puntos; Almirante Brown 38; San Martín (SJ) 37; Gimnasia M y Morón 35; San Martín T y Def. Unidos 34; Nueva Chicago y Temperley 33; Estudiantes (RC) 30; Def. de Belgrano y Patronato 28; Alvarado 27; Güemes SE 26; Almagro y All Boys 25; Brown PM 24; Flandria 23 y San Telmo 22.

Posiciones zona B: Independiente Rivadavia 43 puntos; Maipú 42; Chacarita 39; Quilmes 34; Mitre 32; Brown (A) y Rafaela 31; Ferro y Riestra 30; Dep. Madryn 29; Atlanta 28; Gimnasia (J) 25; Estudiantes (BA) 23; Aldosivi 22; Racing (C) 20; Chaco For Ever 19; Tristán Suárez 17 y Villa Dálmine 15.