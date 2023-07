La gran gala de la televisión tuvo su ceremonia número 51: los Martín Fierro, premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) a lo mejor del 2022 de la pantalla chica argentina, se celebraron y coronaron con el Oro a “Gran Hermano” y con el premio a la trayectoria a Susana Giménez.

Sin Marley en la conducción (apenas apareció en un video grabado desde Colombia para presentar el premio a mejor ficción) y con un Jey Mammon que llegó tarde y no apareció en cámara (ver aparte), la gala de los Martín Fierro, que tuvo lugar en el Hotel Hilton, comenzó temprano, con la transmisión de la alfombra roja conducida para Telefé, el canal que se encargó de la transmisión, por Iván de Pineda y Sofi Martínez.

Por allí desfilaron cuatro generaciones Legrand, Mirtha, su hija Marcela Tinayre, su nieta Juanita y su bisnieta Ambar. También estuvieron todas las divas de la tevé local: Susana, también Wanda (que ocupó la suite presidencial del hotel, cortesía de Telefé), Vicky Xipolitakis y Carolina “Pampita” Ardohain, vestida con un deslumbrante atuendo rosa que despertó todo tipo de comentarios en las redes. Pampita se encontró apenas llegó con Benja Vicuña, su ex pareja, que había ido a los premios acompañado casualmente por el hijo de ambos.

Tras el habitual desfile por la alfombra roja, comenzó la ceremonia, conducida finalmente por Santiago del Moro, que reemplazó a Marley luego de que se conociera una denuncia por abuso contra el conductor, y con varios premios y presencias para calentar la pantalla (desde Wanda Nara y los “hermanitos” de “Gran Hermano” al homenaje a la Selección nacional con Chiqui Tapia incluido).

La gala se inició con el habitual discurso del presidente de Aptra, Luis Ventura, que se refirió a los trabajadores de la TV (Satasaid) que se manifestaron en la puerta del salón de la entrega de los Martín Fierro en reclamo por “salarios dignos”, pidió el cierre de las grietas y la construcción de una Argentina para todos, a la vez que señaló que esta será la “mejor fiesta de los Martín Fierro en toda su historia”.

Ventura además dio el puntapié para una noche con varios reclamos para la ficción nacional. Pidió por “una Argentina donde los actores puedan trabajar”, y tiró: “Basta de latas turcas, basta de latas colombianas. Empecemos a defender a nuestra patria, sobre todo en este Día de la Independencia”.

LOS PRIMEROS PREMIOS

Comenzó entonces una noche que fue ágil, con la entrega de un premio detrás de otro, apenas interrumpido por algún momento musical y las habituales pausas. Y apenas comenzada la noche, Telefé se sacó de encima el polémico premio de la categoría musical, donde optaba por la estatuilla gauchesca “La Peña del Morfi”, conducida el año pasado por Jey Mammon. No ganó, de todos modos, evitando lo que podría haber sido un momento incómodo de la velada: el Martín Fierro, fue para “Puente musical”, de El Nueve.

Siguieron premios para “Resto del mundo” como mejor programa de viajes, para Mariel Di Lenarda como panelista (no ganó Yanina Latorre), y “América Noticias” como el mejor noticiero diurno (el nocturno sería para “Telefé Noticias), entre otros galardones, antes del primer momento musical: Abel Pintos entonó el Himno Nacional para celebrar el Día de la Independencia, antes de que Daniel Fanego ganara su segundo Martín Fierro, por “El primero de nosotros”, el programa más ganador de la noche. Fanego se mostró emocionado, celebró el gasoducto, “a ver si bajan las tarifas ahora”, y afirmó que “tiene que haber más ficción en el aire porque el 70% de los televisores no tiene para pagar una plataforma”.

La TV Pública sumó algunos premios gracias a “Altavoz”, su propuesta juvenil, y “Noche de mente”, su cultural educativo, pero en el siguiente bloque el protagonista fue Telefé. Ganó otro premio para “El primero de nosotros”, el segundo hasta ese momento, para sus autores, Ernesto Korovsky y Romina Moretto (Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez los privaron del premio de dirección de ficción, que fue para “La 1-5/18”), también se llevó una estatuilla por su propuesta gastronómica “Ariel en su salsa”, y, en un galardón cantado, sumó un premio gracias a Wanda Nara, revelación por la conducción de “Quién es la máscara”.

Wanda, que fue con Mauro Icardi a la velada, dio paso a otro momento musical: Natalia Oreiro cantó una versión balada de “No es mi despedida”, clásico de Gilda, para recordar a los artistas de la televisión que partieron este año. El clip abrió con Pinky dándole paso a la tevé a color, y cerró Carlitos Balá y su tradicional despedida.

Más premios incluyeron galardones a “Los 8 escalones”, el pilar que sostiene a El Trece en el rating del prime time, “100 argentinos dicen”, y el segundo premio de la noche para “Gran Hermano”: el galardón a la dirección de no ficción fue para Eugenio Gorkin, primer Martín Fierro para uno de los directores más reconocidos del rubro.

“El primero de nosotros” se llevó un nuevo premio, para Mercedes Funes como actriz (también ganaría Benjamín Vicuña como actor de la ficción), “A la Barbarossa” fue elegido el mejor magazine de la temporada, dándole todavía más ventaja a Telefé en la tabla principal, y Pichu Straneo ganó el premio a mejor labor humorística por su trabajo en “Recreo”, de América. Dedicó el premio a sus amigos de ”Sin codificar”, pidiendo el regreso del humor a la tevé.

MOMENTO MUNDIAL

Luego, un hecho curioso: por primera vez hubo premio compartido en los Martín Fierro, por empate en cantidad de votos para los programas deportivos. En caso de empate, decide el presidente, y Ventura afirmó: “Dije ‘basta de grieta, empecemos a caminar juntos’. Entonces, para mi los ganadores son dos”. Se llevaron a su casa un Martín Fierro “Somos Mundiales”, de la TV Pública y “Selección Argentina: la serie” (de El Nueve, aunque quedaba claro a esta altura que varios contenidos premiados eran en coproducción con plataformas, ¿el futuro?).

Y en un momento verdaderamente “no trates de entenderlo, disfrutalo”, siguió un homenaje a los ganadores del Mundial, con la Copa del Mundo presente y un discurso de Claudio “Chiqui” Tapia que dejó a varios con lágrimas. El presidente de AFA sorprendió luego con una camiseta firmada ¡para Abel Pintos! que acaba de lanzar un disco a beneficio con canciones patrias.

Cuando ya llevan 3 horas de ceremonia, tuvo lugar un momento para la historia: Mirtha Legrand le entregó el Martín Fierro de Platino a Susana Giménez, que anunció que pronto volverá a hacer su programa en la tevé.

Minutos después, Mirtha fue elegida como la mejor conductora del año. “No es vanidad, es el Martín Fierro número 26, y tengo el de Oro”, celebró La Chiqui, y metió presión: “Tengo ganas de hacer televisión. Ahí está Nacho Viale, no sé si voy a América, a El Trece, me parece que no voy a ninguno... ¿quieren que vaya? Ya es momento de que trabaje”.

A Legrand le siguió su hija, Marcela Tinayre, que subió al escenario por el homenaje por los 60 años de “Polémica en el bar”. También fue homenajeado con una estatuilla Antonio Gasalla: recibió el premio una muy emocionada Susana, que terminó quebrada sobre el escenario.

Ganó Jorge Lanata por su labor periodística, y a tono con las palabras de Ventura recordó que “la grieta” había nacido en unos Martín Fierro hace diez años. “En estos diez años Argentina está peor: no podemos seguir así otros diez años”, tiró.

También tuvo palabras para la industria: “La televisión está en transición: la sensación que da es que la tele bajó los brazos. No hay programas de humor, todas las novelas son latas. Como no hay guita, la tele se berretizó, todo el mundo se fanatizó con el streaming y en la tele nadie pone un mango. Opinar es más barato que informar, entonces va cualquiera, opina y listo. Tenemos que dar la pelea por la televisión, o nosotros mismos vamos a hacer que la televisión desaparezca. La televisión tiene que invertir en la televisión”.

Siguió el premio a la mejor ficción, otra vez compartido, para “El hincha” y “El primero de nosotros”, que sumó así su quinta estatuilla. Los protagonistas subieron al escenario al grito de “ficción, ficción” y pidieron, una vez más, por más ficción en la tevé.

Otro producto de Telefé sumó numerosas estatuillas: “Gran Hermano” ya había ganado los premios a dirección de no ficción y reality, y ganó también galardones por conducción masculina (Santiago Del Moro) y producción integral.

Llegó así el final: en una noche sin favoritos para el gran premio, el Martín Fierro de Oro, “Gran Hermano” se llevó el galardón. En una noche con numerosos pedidos para la ficción, el Oro fue por segundo año consecutivo para un reality.