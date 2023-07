Los Martín Fierro 2023 fueron los más picantes que se recuerden, en una velada en la que "Gran Hermano" se quedó con el de Oro. Una denuncia de abuso bajó a Marley de la conducción del evento, en la gala además donde se iban a encontrar, en teoría, La China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi (La China, al final, no estuvo) pero todas las miradas esperaban a una sola persona: Jey Mammon.

El conductor de “La Peña del Morfi”, denunciado en los medios por abuso por Lucas Benvenuto, había dicho que iría a la gala de premios, generando gran polémica. Hasta se dijo que Telefé, que transmitió la gala, había pedido que el programa no fuera ternado para evitar su presencia. También, que parte del equipo había decidido no ir a la gala si iba Jey. Pero, finalmente, Jey llegó tarde, casi una hora y medio después del comienzo de la ceremonia, y no pudo subir al escenario y hablar.

A Jey Mammon lo dejaron solo en los Martín Fierro 2023

Sí se sentó, sin embargo, en la mesa de “La Peña”, aunque la reacción fue de visible incomodidad de parte del resto del equipo: varios, incluso, se levantaron y se fueron. Jésica Cirio permaneció en la mesa, y hasta se sacó una foto con Jey y Rodrigo Cascón, que él compartió en las redes. Pero una hora después, Jey estaba solo en la mesa con quien lo acompañó a la gala.

En la semana previa a la entrega número 51 de los premios, el conductor había anunciado su presencia en la gala con bombos y platillos, avisando que iría “con la cabeza en alto” porque no tiene nada que ocultar. Sin embargo, tras ese despliegue, y tras provocar picos de 22 puntos de rating en la alfombra roja (número superior al promedio de la gala principal del año pasado, por ejemplo) y discusiones en la farándula por su presencia, Mammon llegó tan tarde que se perdió la terna musical, en la cual participaba con “La Peña”.

Telefé de todos modos había recaudos. Había pedido que filmen lo menos posible a Jey en la gala (no apareció en la transmisión oficial), y “despachó” casi inmediatamente la categoría musical: conociendo que Jey seguramente llegaría tarde para evitar el ruido en la alfombra roja, el canal decidió anunciar casi al inicio de la ceremonia el premio que lo involucraba, para que no subiera al escenario si ganaba. Pero finalmente, “La Peña” ni siquiera ganó (en Twitter la sospecha es que el premio a “Puente musical”, de El Nueve, fue justamente para evitar que Mammon se pronunciara).

La reacción de Lucas Benvenuto en redes sociales

Cuando Jey no ganó, Lucas Benvenuto abrió su Instagram: comenzó un vivo tirando humo, y luego apareció en escena con una cinta sobre la boca, y mostró varios carteles donde se leía “los derechos del niño no deben ser vulnerados. Jamás. Con los niños no”. Emocionado, se quitó la cinta, rompió los carteles y aplaudió con fuerza, para luego servirse una copa de champán, ¿en celebración por la derrota de Jey y su ausencia frente a las cámaras de la transmisión?

Pero hasta ese momento parecía que Jey había faltado a la gala. Cuando el conductor finalmente apareció en la gala, Lucas volvió a prender el vivo del Instagram: “Acaba de llegar porque todos los vimos. Es muy hipócrita todo. Estoy muy triste”, dijo, y afirmó que en la gala “todos aplauden, todos sonríen” y que “es el canal de la familia. Todo queda en familia... como cuando me abusaban a mi”.

Benvenuto disparó contra Julieta Ortega, que había defendido a Jey en las redes, y también a Flor de la V, que lo entrevistó. Además, se preguntó qué puede saber Jey para que no terminan de dejarlo afuera: “Sabe algo que no sabemos... pero que nos imaginamos”, tiró.