Muerte de Emilia Uscamayta Curi: comienza la ronda de testigos de la defensa

Este lunes, luego de un cuarto intermedio de dos días, inició la sexta audiencia por la muerte de Emilia Uscamayta Curi (26), la estudiante de periodismo que en 2016 murió ahogada en la pileta de una fiesta clandestina en la localidad de Melchor Romero, que tiene como imputados a cuatro empresarios: Carlos Federico Bellone, Gastón Haramboure, Raúl Ismael García y Santiago Piedrabuena por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

El Tribunal Oral y Criminal N°3 integrado por los Drs. Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali coordinó en la ultima jornada de debate cuáles serán los pasos por seguir hasta la feria judicial. En este tramo y a pedido del Ministerio Publico Fiscal se desistieron de 22 testigos que faltaban prestar declaración dado que su testimonio ya esta “incorporado por lectura” en el expediente judicial. De esta forma se permite acelerar los tiempos en un debate que lleva más de dos semanas por la extensa lista de testigos que deben presentarse ante el TOC 3. Entre los dimitidos se encuentran empleados municipales, el capitán de la policía científica, un médico de la asesoría Pericial de La Plata, inspector y subinspector de control urbano, y los doctores que realizaron el análisis medico legal a los imputados, entre otros.

Para el representante legal del particular damnificado Adrián Rodríguez Antinao esta audiencia que se desarrolló sin la presencia de testigos “tuvo la particularidad de que se sanearon algunas cuestiones que se fueron produciendo en el debate y que afectaban a los intereses de cada parte. Y de alguna manera también vamos cerrando el proceso. Creemos que con tres audiencias más estamos en condiciones de llegar a los alegatos de clausura del debate oral y público”.

Se estima que los mismos se produzcan luego de la feria judicial dada “la gran cantidad de información y documentos, más allá de los testigos que también debe tenerse una mirada profesional y técnica sobre el valor probatorio de todo este cúmulo de elementos”, así lo expresó el letrado en dialogo con El DIA.

Los abogados defensores de los cuatro imputados, los Drs. Alejandro Montone, Juan Di Nardo, Alfredo Gascón, Miguel Molina, y Marcelo Peña, por estas horas se preparan para iniciar la ronda de testigos solicitados por estos a comparecer y evalúan si sus defendidos prestaran declaración testimonial frente al Tribunal.

OPOSICIONES

Los representantes del particular damnificado -Adrián Rodríguez Antinao e Ignacio Fernández- días atrás habían requerido al Tribunal un careo conforme el artículo 363 del Código Procesal de la Prov. de BS AS que permite citar a los declarantes cuando estos incurran en graves contradicciones. El mismo no ha sido resuelto aún por el TOC 3.

Sin embargo, este martes desde las 8 de la mañana se llevará a cabo la “ampliación de la declaración testimonial” de dos de los testigos que ya transitaron por la sala de audiencia. Se tratan de Kevin Ogawa y Adrián Zamudio. También se espera se resuelva la situación de aquellos que fueron dejados “a disposición” por el Tribunal.

Desde el bloque acusador, conformado por la Fiscal de Juicio Silvina Langone y los letrados representantes de la familia Uscamayta Curi, consideran que han sido jornadas por demás provechosas para la producción de la prueba y “se pudo arribar a un esclarecimiento de la verdad. Aunque todavía falta los testigos de la defensa”.

En los próximos días las jornadas serán más extensa para poder llegar a término con la producción total de la prueba propuesta por las partes. Las mismas están pautadas que comiencen a las 8 y media de la mañana y se extenderán hasta pasado el mediodía en los Tribunales de calle 8.