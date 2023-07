Intercambio de datos, pero también de chicanas en medio de la pelea por las elecciones 2023. La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner desató, como nunca, el fuego cruzado entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, quienes se dedicaron extensos mensajes, con críticas y cuestionamientos, a través de la redes sociales. Entre ellos, uno muy duro de la Vicepresidenta que, retomando declaraciones de la madre de Macri en una entrevista, disparó: “Ahora se entiende por qué la mamá lo castigaba por mentir”.

La primera piedra la había lanzado el expresidente el domingo, apenas concluido el acto que reunió a la Vicepresidenta con Alberto Fernández y Sergio Massa, en un intento de mostrar unidad en el marco de las Paso 2023.

Entonces, el fundador del PRO había protestado que el Gobierno anunciara “con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares”. Mencionó además que la obra, en rigor, se proyectó durante su gestión, cuando dejó “la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar”. Y pidió “disculpas” por no llamar al gasoducto con el nombre oficial de Néstor Kirchner.

Muy dura, la exmandataria recogió el guante ayer y comparó en su Twitter los 3.211KM de gasoducto que, según dijo, se construyeron durante su gestión contra los 53KM que se habrían realizado entre 2016 y 2019. Y cerró con una frase que rozó con lo personal: “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, se despachó la titular del Senado, aludiendo a una entrevista que la revista Noticias le hizo en 2019 a Alicia Blanco Villegas. En ella, la madre de Macri afirmaba sobre su hijo: “Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir, jamás”.

La reacción de Macri no se hizo esperar: “No se meta con mi madre, vicepresidenta (sic.), que fue una buena madre”, escribió al final de un mensaje en el que le respondió a Cristina por acusarlo de no haber construido gasoductos. “¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? -retrucó-. Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios. En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada”, enumeró y aseguró: “Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo. Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón. Pero no lo hicieron, se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios”.

Lejos de elegir el silencio, la Vicepresidenta volvió a su Twitter para insistir: “¿Que no hizo el gasoducto porque no le dejamos gas para transportar? ¡Por favor, ingeniero!”, comenzó, para luego desgranar algunos logros de su gestión, como haber incrementado “el transporte de gas en 26 millones de m3/día en los 12 años y medio de nuestros gobiernos” y reforzar: “Lo dicho… Usted es muy mentiroso, ingeniero”.

La expresidenta siguió en el terreno de las chicanas para atacar a Macri por su desempeño electoral: “Hablando de gobiernos desastrosos… Le recuerdo que el único Presidente que se presentó a una reelección y la perdió, fue usted ingeniero. En cambio, Néstor Kirchner, pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección. En cuanto a mí, le recuerdo que no sólo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron”.

Sobre el final de su ¿último? mensaje contra Macri, Cristina aludió a Miguel Pichetto, al recordarle al creador del PRO “que en su fracasado intento reeleccionista llevó como compañero de fórmula a quien fuera el Presidente de nuestro Bloque de Senadores durante los tres gobiernos… Tan desastrosos no deben haber sido… ¿No ingeniero?”.

Voy obviar lo de Vaca Muerta y su gasoducto, porque la realidad es más fuerte que cualquiera de sus mentiras y, además, todo el mundo sabe que usted y su partido, no sólo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta sino que, incluso, votaron en contra de su recuperación en el año… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 10, 2023