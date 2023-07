Además de la presencia de Jey Mammon, en los Martín Fierro 2023 Benjamín Vicuña fue protagonista de otro de los datos salientes de la ceremonia. Es que el chileno ganó el premio al mejor protagonista de ficción por su trabajo en “El primero de nosotros” (Telefé) y su dedicatoria generó polémica.

Es que Vicuña agradeció el reconocimiento a su trabajo y también a Argentina, al que calificó “un país que me dio a mis hijos, y que me dio un amor...”. Pero no bien terminó de decir “un amor”, con picardía se empezó a reír, sabiendo que había metido la pata.

¿Un amor o varios amores? ¿Quién era ese amor? ¿Pampita? ¿La China? Lo cierto es que las cámaras enfocaron en ese momento a Pampita, que estaba al lado de su marido, García Moritán, que miraba con seriedad. Tras la perlita, el galán bajó del escenario con el Martín Fierro y la modelo lo saludó con un cálido abrazo. Antes, habían compartido un momento juntos con Bautista en la alfombra roja y Benjamín no le sacaba los ojos de encima.

Sobre ese episodio habló Vicuña y si bien intentó explicarlo, no quedó del todo claro. En el programa "Cortá por Lozano" (Telefe) el actor trasandino habló de las emociones vividas en los Martín Fierro pero fue la panelista Vicky Xipolitakis la que fue al hueso y le preguntó: “¿A qué te referiste con que Argentina te dio un gran amor?”.

Qué dijo Vicuña de Pampita

Vicuña dijo: “No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”. Y agregó: “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...’. Quizás me equivoqué”.

La conductora Verónica Lozano se dio cuenta que Vicuña estaba incómodo e intentó salir de la situación, pero fue el propio chileno quien siguió refiriéndose al tema: “Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”. Más tarde sostuvo que lleva viviendo más de 15 años en la Argentina y que está más que “agradecido y orgulloso” por la tierra que lo acogió.

“Tengo la suerte de que amo este país, incluso... No, frases polémicas no voy a seguir regalando”, dijo y con sonrisas chicaneó: “Veo que ustedes son mucho más críticos con ustedes mismos y yo veo un país hermoso, generoso y lleno de talento”.